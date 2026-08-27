Aliaţii NATO se tem că această analiză ce urma să dureze şase luni, anunţată în iunie, va duce la reduceri masive ale efectivelor americane - de aproximativ 80.000 de soldaţi - din întreaga Europă şi va sancţiona ţările despre care preşedintele Donald Trump consideră că nu au susţinut războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, potrivit News.ro.

"Termenii de referinţă" ai Pentagonului, care nu au fost detaliaţi anterior, explică etapele pe care le va parcurge revizuirea internă şi unele dintre criteriile care vor fi utilizate pentru a evalua deciziile privind bazele militare americane din întreaga Europă.

O informaţie importantă conţinută de document este un plan conform căruia generalul american cu rangul cel mai înalt din Europa urmează să participe, până pe 18 septembrie, la şedinţe de informare cu privire la decizii, alături de şeful departamentului de politici al Pentagonului, Elbridge Colby. Această şedinţă va fi esenţială, potrivit documentului, pentru a discuta opţiunile pe care Hegseth le va dezvolta.

Scepticismul NATO față de procesul de revizuire al SUA

Astfel, este de aşteptat ca Elbridge Colby să discute joi cu ambasadorii NATO despre această revizuire la sediul alianţei din Bruxelles.

Întrebat despre Termenii de referinţă, un oficial de rang înalt al Pentagonului a afirmat că faptul că va fi generată o gamă largă de opţiuni, prezentate în detaliu, subliniază seriozitatea procesului. "Vrem să putem discuta avantajele şi dezavantajele unei varietăţi de niveluri sau dispuneri diferite ale forţelor", a declarat oficialul pentru Reuters.

Nu este clar, însă, dacă detaliile îi vor convinge pe oficialii europeni sceptici faţă de procesul de revizuire, care afirmă în privat că sunt îngrijoraţi că decizia Washingtonului este practic deja luată.

Administraţia Trump a semnalat de mult timp că intenţionează să reducă resursele militare pe care le alocă Europei, cu speranţa că aliaţii NATO vor suporta o parte mai mare din povară decât au făcut-o în trecut.

Trump s-a arătat, de asemenea, furios că aliaţii europeni din NATO s-au bazat mult timp pe garanţiile de securitate ale SUA, oferind în schimb un sprijin inadecvat în războiul cu Iranul. Printre acuzaţii se numără faptul că unii aliaţi nu au acordat acces la baze şi drept de survol avioanelor de luptă americane sau au făcut-o prea lent.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi-a exprimat o oarecare înţelegere faţă de dezamăgirea lui Trump, dar a afirmat că marea majoritate a europenilor s-au arătat cooperanţi.

Oficialul Pentagonului a declarat că administraţia Trump a precizat clar că "trece la acordarea unui sprijin esenţial, dar mai limitat, cu aliaţii în rol principal".