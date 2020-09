Americanii ar putea aproba vaccinarea populației înainte să încheie testarea serului. Ce spun experții

Statele Unite au depăşit, în mod oficial, pragul de 6 milioane de cazuri de COVID 19, în timp ce numărul deceselor se apropie de 190.000.

Este clar pentru tot mai mulţi că cea mai bună şansă pentru societate este un vaccin viabil. Totuși, peste Ocean se înmulţesc temerile că procesul de obţinere a acestuia ar putea fi grăbit din motive politice.

Şeful Agenţiei Federale Americane a Medicamentelor a provocat un val de tensiuni când a declarat că ia în calcul să permită aprobarea sau utilizarea de urgenţă a unui vaccin, chiar dacă producătorul lui NU a încheiat testele finale.

Andy Slavitt, administrator al unui centru de sănătate, susține că nu are date exacte cu privire la vaccin și nu se poate spune cu certitudine că o dată injectat pacienților beneficiile depășesc riscurile. Nu există un standard științific pentru un vaccin care ar ajunge la zeci de milioane de oameni, spune el.

Un grup de experţi medicali susţine că o comisie independentă ar trebui să evalueze datele înainte ca FDA să dea undă verde vaccinului.

„Mulţi oameni trebuie să se vaccineze şi, dacă nu o fac... vom avea un vaccin şi nu ne va folosi la nimic” a spus dr. Seema Yasmin, fost medic la centrul de Control al Bolilor Transmisibile



Iată că este tot mai plauzibilă varianta unei a doua doze de vaccin injectată, la un interval de timp după prima. Şefa echipei de la Casa Albă care se ocupă de problema coronavirusului, spun e că oamenii nu trebuie să lase garda jos.

Măsurile actuale nu sunt suficiente

Dr. Deborah Birx: „Sper într-un vaccin, dar sunt la fel de convinsă în acest moment că putem opri răspândirea comunitară cu ajutorul măştilor, distanţându-ne social şi evitând aglomeraţia”.

Iar campusurile universitare oferă un exemplu cât se poate de clar al vitezei cu care se poate propaga virusul.

Jim Malatras, rector la Universitatea de Stat din New York: „Am avut o petrecere de amploare săptămâna trecută, de acolo am avut câteva cazuri de COVID. 20 de cazuri s-au transformat în 105 cazuri. Am luat imediat măsuri”.

Pe de altă parte, preşedintele Donald Trump are un nou consilier care, potrivit publicaţiei Washington Post, tocmai a propus aşa-numitul "model suedez". Asta ar însemna că virusul să fie lăsat să se răspândească liber, pentru a putea fi atinsă imunitatea de turmă. O astfel de strategie ar putea duce însă la cel puţin 2 milioane de morţi în Statele Unite.