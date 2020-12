Alunecare de teren de proporţii în Norvegia. Peste 150 de persoane evacuate. Sunt cel puțin 5 răniți

''Sunt multe case în regiunea afectată'', le-a declarat reporterilor Roger Pettersen, conducătorul acţiunii de intervenţie a poliţiei.

Pettersen a spus că nu se cunosc deocamdată detalii despre eventuale persoane dispărute şi că nu poate oferi informaţii suplimentare în ceea ce priveşte persoanele rănite.

''Condiţiile sunt dificile. Este întuneric, iar vremea este nefavorabilă'', a spus acesta, dar când se va face mai multă lumină va deveni mai uşor.

At least 5 to 9 in hospital, several houses destroyed, up to 200 evacuated after large landslide in Gjerdrum "near" Oslo https://t.co/1eV2BuLOLY pic.twitter.com/kLyHBTw0OF