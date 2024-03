Aliații Rusiei cărora SUA le-au cerut ajutorul pentru a-l opri pe Putin să efectueze un atac nuclear în 2022

"Unul dintre lucrurile pe care le-am făcut nu a fost doar să le transmitem mesaje directe, ci să le îndemnăm cu tărie, să facem presiuni, să încurajăm alte țări, la care ar putea fi mai atenți, să facă același lucru", au spus aceștia, conform raportului, citați de Business Insider.

Oficialul a declarat că evaluarea lor a fost că aportul unor țări precum India, China și altele "ar fi putut avea un anumit efect" asupra gândirii Rusiei.

"Preocuparea țărilor-cheie pentru Rusia și pentru Sudul global a fost, de asemenea, un factor util și convingător și le-a arătat care ar putea fi costul tuturor acestor lucruri", a declarat un alt oficial american pentru publicația citată.

Moment de cotitură: Herson

Îngrijorările că Putin ar putea apela la utilizarea armelor nucleare s-au răspândit în 2022, după ce forțele rusești s-au confruntat cu o serie de înfrângeri și Ucraina a lansat o contraofensivă împotriva prețiosului oraș Herson din sudul Ucrainei.

"Dacă un număr semnificativ de forțe rusești au fost depășite - dacă viețile lor au fost spulberate ca atare - acesta a fost un fel de precursor al unei potențiale amenințări directe la adresa teritoriului rusesc sau a statului rus", a declarat unul dintre oficialii de rang înalt.

Iar administrația Biden se temea că acest lucru l-ar putea determina pe Putin să folosească armele nucleare ca mijloc de descurajare pentru a evita alte pierderi, deoarece el considera orașul Kherson capturat ca făcând parte din Rusia însăși, conform raportului CNN.

Grupul de cercetare Institute for the Study of War (ISW / Institutul pentru studiul războiului - n.trad.) a declarat la momentul respectiv că această mișcare "a urmărit probabil să încetinească sau să suspende ajutorul militar occidental" și "posibil să slăbească alianța NATO în apeluri alarmiste".

Amenințarea lui Putin

Cu toate acestea, a declarat un oficial, "nivelul de risc părea să crească, dincolo de unde fusese în orice alt moment".

În iunie 2023, președintele Joe Biden a declarat că amenințarea nucleară a Rusiei rămâne "reală", după ce s-a aflat că Rusia a mutat arme nucleare în Belarusul vecin.

Luna trecută, Putin a făcut unele dintre cele mai explicite amenințări nucleare de până acum, după ce președintele francez Emmanuel Macron a sugerat că NATO ar putea trimite trupe pentru a ajuta Ucraina - în ciuda faptului că ideea a fost respinsă de SUA și de alți aliați NATO.

Sursa: Business Insider Etichete: , , , , Dată publicare: 10-03-2024 15:02