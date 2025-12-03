Alertă medicală globală: milioane de senzori de glicemie retrași după raportarea a șapte decese

03-12-2025 | 21:56
O amplă campanie de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie este în curs de desfăşurare în 17 ţări, printre care Franţa şi Statele Unite, după identificarea unei defecţiuni care ar putea fi legată de şapte decese, scrie AFP. 

Vlad Dobrea

Această operaţiune vizează "anumiţi senzori FreeStyle Libre 3 şi FreeStyle Libre 3 Plus" utilizaţi de pacienţii diabetici, a precizat un reprezentant al companiei în acelaşi comunicat, explicând că "testele interne au stabilit că unii dintre aceşti senzori ar putea furniza măsurători incorecte ale glicemiei scăzute".

Compania Abbott a declarat că a primit până în prezent rapoarte care menţionează şapte decese şi 736 de incidente grave care ar putea fi legate de această defecţiune.

Utilizate în gestionarea diabetului, senzorii de glicemie monitorizează în mod continuu nivelul glucozei, ajutând astfel pacienţii să prevină riscul de hipoglicemie şi de hiperglicemie, care, dacă nu sunt tratate, pot provoca intrarea în comă sau chiar decesul.

Dispozitivele defecte sunt legate de o singură linie de producţie, a precizat compania Abbott, care a alertat autorităţile sanitare din ţările în care acestea au fost comercializate şi a iniţiat o acţiune de retragere a lor de pe piaţă.

Numai în Statele Unite, aproximativ 3 milioane de senzori defectuoşi ar fi fost distribuiţi, estimează compania Abbott.

Celelalte ţări afectate sunt Germania, Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Spania, Finlanda, Franţa, Italia, Luxemburg, Ţările de Jos, Noua Zeelandă, Norvegia, Suedia, Elveţia şi Regatul Unit. 

