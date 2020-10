Alertă maximă în Europa, care se confruntă cu valul doi al pandemiei: "Nu vom supraviețui unui alt lockdown"

"Nu este nimic exclus", avertizează premierul Franței, țara unde valul de îmbolnăviri ar putea aduce săptămâna aceasta noi restricții.

În acest moment, nouă mari orașe din Hexagon, între care Parisul, se află în zona de alertă sanitară maximă. Și Anglia trece prin momente grele. Noile restricții - care merg până la interzicerea contactului între cei care nu locuiesc în aceeași casă - vor fi instituite pe baza unui nou sistem de alertă, cu trei niveluri: mediu, ridicat, și foarte ridicat.

Boris Johnson, premierul Marii Britanii: "În prezent, în spitalele din Marea Britanie sunt internaţi mult mai mulţi pacienţi decât erau în 23 martie, când întreaga țară a intrat în carantină. Drept urmare, astăzi simplificăm, standardizăm și, în unele locuri, înăsprim regulile locale prin introducerea a trei niveluri de alertă COVID. Nivelul mediu de alertă are în vigoare măsurile naţionale deja existente, cum ar fi regula ce prevede maximum 6 persoane în acelaşi loc şi închiderea localurilor la ora 10 seara. Nivelul ridicat presupune măsuri suplimentare, cum ar fi interzicerea contactul social între membrii unor gospodării diferite, iar nivelul de alertă foarte ridicat este valabil pentru toate acele locuri unde acţiunile Sistemului Naţional de Sănătate ar fi sub o presiune intolerabilă."

Milioane de oameni din nordul Angliei au asteptat cu neliniște și tensiune ca să afle ce îi așteaptă.

Locuitor: "Nu vom supraviețui unui alt "lockdown". Aici, sute de oameni ar rămâne fără un loc de muncă și nu știu când, sau dacă, vor primi compensații financiare".

Cele mai drastice restrictii ar urma sa fie impuse in regiunea orașului Liverpool, unde in prima saptamana de la inceputul lunii octombrie au fost inregistrate 600 de cazuri de coronavirus la suta de mii de locuitori. În condițiile în care media pentru Anglia era de ... 74, in acelasi interval de timp.

Salma Abdelaziz, CNN: "Unul dintre cei mai importanți oameni de știință din Regat a avertizat că țara a ajuns într-un punct de cotitură. A avertizat că vor urma alte decese în săptămânile viitoare și spune că acțiuni decisive sunt necesare pentru ca istoria să nu se repete".

Premierul Boris Johnson a prezidat o sedinta a comitetului de urgenta, pentru a stabili ce gen de restrictii vor fi impuse. Măsurile au fost discutate, in prealabil, și cu responsabilii locali.

Oliver Dowden, secretar de stat al Regatului Unit pentru cultură, mass-media și sport: "Scopul acestor acțiuni este să ne asigurăm că vom ține virusul sub control, astfel încât până la Crăciun să ne asigurăm că virusul nu se mai răspândește necontrolat".

Guvernul se angajează în acelaşi timp să acorde compensaţii finaciare pentru afacerile care se închid în zonele cu risc major de răspândire a coronavirusului.

Între timp, încă două oraşe din Franţa - Toulouse şi Montpellier - au fost incluse în zona de alertă sanitară maximă, la fel ca 7 alte oraşe importante, inclusiv primele două ca mărime din ţară, Parisul şi Marsilia.

Reporter: "Care era în acestă dimineață nivelul de ocupare cu bolnavi de Covid-19 la terapie intensivă, în regiunea Parisului?"

Aurelien Rousseau, director Agenției Regionale de Sănătate din Franța: "474 pacienți, ceea ce înseamnă peste 42% din capacitatea totală".

Premierul Franței a avertizat că ar putea urma și mai multe restricții pentru că virusul se răspândește rapid.

Premierul Franței: Nimic nu poate fi exclus, nimic nu poate fi exclus când vedem ce se întâmplă în spitalele noastre.

Cehia, țara cu cea mai mare rată de infectare, raportat la populaţie, din Uniunea Europeană - impune noi restricții: barurile se închid la ora 20:00, iar restaurantele permit doar 4 oameni la masă.

Începând de astăzi, cel mult 20 de persoane pot participa evenimentele culturale şi religioase în aer liber. Cursurile în școli şi facultăţi se desfășoară online.