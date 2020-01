Alertă în Canada. Atac armat cu 1 mort și 3 răniți în centrul capitalei Ottawa

Poliţia semnalează într-un comunicat că în prezent îl caută pe autorul atacului.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 07:30 (12:30 GMT), când poliţia din Ottawa a anunţat pe Twitter că desfăşoară o operaţiune pe strada Gilmore şi a recomandat evitarea zonei.

Puţin mai târziu, poliţia a venit cu un alt anunţ în care menţionează că au avut loc împuşcături în acea zonă situată în apropierea parlamentului Canadei şi că sunt mai mulţi răniţi. În acelaşi timp şi serviciul de securitate al parlamentului a cerut evitarea acelei zone, relatează Agerpres.

''Poliţia a intervenit în zonă după ce a primit informaţii despre mai multe împuşcături. Agenţii au găsit mai multe persoane rănite la faţa locului. Trei persoane au fost transportate la spital cu răni grave şi este confirmată moartea unei persoane'', se arată în anunţul difuzat, atenţionând totodată că deşi nu pare să fie vorba despre un ''trăgător activ'', acesta se află încă în libertate.

Photos of the Gilmour Street shooting scene from our Francis Ferland. #OttNews pic.twitter.com/3DnC6XqrGk