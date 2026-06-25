Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a indicat pe contul său de Telegram că apărările antiaeriene sunt în funcţiune şi a îndemnat locuitorii să se adăpostească.

Într-un mesaj separat, el a anunţat că "fragmente de rachete" ruseşti au căzut în cartierul Darniţa, în sud-estul Kievului, iar serviciile de salvare sunt în drum spre zonă.

Mai devreme, şeful administraţiei militare a capitalei, Timur Tkacenko, anunţase că Rusia a lansat "rachete balistice" asupra Kievului.

Jurnalişti ai AFP au văzut pe cerul capitalei dâre lăsate de rachetele apărării antiaeriene şi au auzit exploziile care au avut loc în timpul interceptării proiectilelor.

Este vorba despre o oră neobişnuită pentru un atac aerian al armatei ruse, care atacă de obicei Ucraina în timpul nopţii.

De la invazia sa la scară largă în Ucraina, lansată în urmă cu peste patru ani, Rusia efectuează aproape zilnic bombardamente ucigătoare în ţară în valuri de atacuri cu drone şi rachete.