A obținut un scor de aproape 67% și este la mare distanță de adversarul său, politicianul de extremă dreapta André Ventura, care a reușit să adune aproximativ 33% dintre sufragii.

Reprezentant al partidului numit ”Ajunge!”, populistul Ventura ceruse cu insistență amânarea celui de-al doilea tur, pe motiv că furtunile din ultimele zile au făcut prăpăd în țară.

Autoritatea electorală din Portugalia a aprobat schimbarea datei numai pentru câteva municipalități afectate. Însă electoratul de acolo nu mai poate influența decisiv rezultatul scrutinului.

Este pentru prima oară din 1986 când este nevoie de organizarea unui al doilea tur pentru alegerea președintelui portughez. Deși a suferit o înfrângere, asta arată ascensiunea extremei drepte în țara iberică, în ultimii ani.