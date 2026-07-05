Imaginile difuzate de mass-media au arătat zeci de mii de oameni mărșăluind de-a lungul bulevardului principal din Tirana, spre Piața Skanderbeg. Nu a existat nicio verificare independentă a numărului de protestatari - notează Associated Press.

Demonstrațiile nocturne au început ca urmare a unui proiect de construire a unui complex turistic de lux pe litoral, într-o zonă naturală protejată, legat de ginerele președintelui SUA, Donald Trump, Jared Kushner, care s-au transformat între timp în proteste mai ample împotriva guvernului și a corupției.

Protestatarii au scandat „Albania nouă” și „Edi Rama, demisionează”.

Marșul a avut o puternică încărcătură simbolică. Un bust înalt al lui Rama a fost ridicat și ulterior răsturnat cu ajutorul unei frânghii, un gest care amintește de răsturnarea, în februarie 1991, a statuii dictatorului comunist de lungă durată Enver Hoxha, eveniment comemorat în fiecare an pe 20 februarie.

Deoarece protestul de sâmbătă a coincis cu împlinirea a 62 de ani de către Rama, unii protestatari au purtat „torturi de aniversare” din ciment, o aluzie la proiectele de construcții. De asemenea, s-a intonat ironic un cântec de „La mulți ani” pentru Rama.

Unii protestatari purtau baloane în formă de flamingo roz, o referință la păsările care ar fi amenințate de proiectul de construcție a stațiunii. Demonstrațiile au fost denumite de multă vreme „revoluția flamingo-ului roz”.

După ce au protestat timp de aproximativ două ore, un grup numeros a mărșăluit către o secție de poliție, cerând eliberarea persoanelor arestate în timpul protestului de joi din apropierea parlamentului.

Protestatarii au spart geamurile secției de poliție, în timp ce poliția a intervenit cu un tun de apă pentru a dispersa mulțimea.