"Am decis să-mi continui provocarea la Fukushima United FC. Voi continua să mă antrenez cu pasiune şi să dau tot ce am mai bun în fiecare zi pentru a contribui la promovarea echipei" în liga a doua, a precizat Miura într-un comunicat.

Atacantul, născut pe 26 februarie 1967, este aşteptat să-şi sărbătorească cea de-a 60-a aniversare jucând în continuare, datorită unei prelungiri de contract care se va întinde până la 30 iunie 2027, a indicat clubul.

Născut în Prefectura Shizuoka, Miura a părăsit Japonia la vârsta de 15 ani cu destinaţia Brazilia, unde a debutat ca profesionist la Santos FC, în 1986. După ce s-a întors în Japonia, în 1990, Miura a câştigat premiul MVP în sezonul inaugural al J-League. în 1993, în timp ce juca pentru Verdy Kawasaki.

În 1994, Miura era coleg cu Dan Petrescu la Genoa

Atacantul japonez a fost primul asiatic care a jucat în Serie A, în sezonul 1994-1995, la formaţia Genoa CFC. El a mai evoluat la Dinamo Zagreb, Kyoto Sanga, Vissel Kobe şi Sydney FC, o carieră care l-a transformat într-unul dintre cei mai respectaţi fotbalişti din ţara sa, unde s-a remarcat prin abilităţile sale tehnice şi spiritul competitiv.

De asemenea, Kazu Miura a fost vedeta echipei naţionale a Japoniei în anii 1990, deşi, la 31 de ani, a fost lăsat în ultimul moment în afara lotului de 22 de jucători pentru Cupa Mondială 1998 găzduită de Franţa, primul turneu final la care au participat Samuraii Albaştri.