Nu ai nevoie de multe lucruri pentru a curăța corect un pește, dar ustensilele potrivite îți fac munca mult mai ușoară.

Ce ustensile îți trebuie pentru curățarea peștelui

Cele mai utile sunt o foarfecă de bucătărie pentru aripioare, un cuțit bine ascuțit și ceva cu care să îndepărtezi solzii. Dacă nu ai un scaler special, poți folosi fără probleme spatele unui cuțit, un cuțit de unt sau chiar o lingură mai plată. Dacă vrei să filetezi peștele după ce îl cureți, te ajută un cuțit subțire și flexibil, iar pentru oasele mici poți folosi o pensetă obișnuită. Ca să nu faci prea multă mizerie în bucătărie, poți pune peștele într-un sac mare de gunoi atunci când cureți solzii.

Ustensilele de care ai nevoie pentru a curăța peștele

Foarfecă de bucătărie: Este bună pentru tăierea aripioarelor și, uneori, a branhiilor. Se manevrează ușor și este mai sigură printre oase. Dacă nu ai una, poți folosi un cuțit mic și bine ascuțit.

Scaler pentru pește: Ajută la îndepărtarea rapidă a solzilor. Este mai eficient decât un cuțit, dar mulți preferă alternative mai simple pentru acasă.

Cuțit de unt: O variantă la îndemână pentru îndepărtarea solzilor. Nu este la fel de rapid ca un scaler, dar își face treaba destul de bine.

Lingură de supă, mai plată: Poate desprinde solzii fără să zgârie prea tare pielea peștelui. Totuși, dacă apeși prea tare, poți strica ușor carnea.

Cuțit de filetat: Este folosit pentru deschiderea abdomenului și pentru filetat. Lama subțire și flexibilă ajută să tai aproape de os fără să rupi carnea.

Pensetă pentru oase: Te ajută să scoți oasele mici din fileuri. Poți folosi și o pensetă obișnuită.

Hârtie de bucătărie sau perie mică: Sunt utile pentru curățarea interiorului și a urmelor de sânge fără să distrugi carnea.

Sac mare de gunoi: Foarte util dacă vrei să limitezi mizeria făcută de solzi. Poți lucra și într-o chiuvetă adâncă sau într-o tavă mare.

Cum îndepărtezi corect solzii peștelui

Când cureți solzii, tehnica este mai importantă decât forța. Peștele se curăță dinspre coadă spre cap, adică împotriva direcției în care sunt așezați solzii. Este important să îl ții bine cu mâna, dar fără să îl apeși prea tare. Scalerul sau lama trebuie ținute ușor înclinate, iar mișcările să fie scurte și repetate. Dacă apeși prea tare, poți zgâria pielea și strica carnea de dedesubt. Dacă lucrezi prea delicat, solzii vor rămâne prinși mai ales în zonele mai dificile, cum sunt burta, spatele și partea din apropierea capului.

Cel mai simplu este să începi cu aripioarele. După ce le tunzi, vei putea manevra mai ușor unealta pe suprafața peștelui. Apoi începi să cureți din zona cozii și urci spre cap, pe rânduri scurte. Faci o parte, apoi cealaltă. La final, treci încă o dată cu mâna peste pește ca să verifici dacă au rămas solzi ascunși. De obicei, aceștia se găsesc pe burtă, aproape de cap și în zona dorsală.

Solzii sar foarte ușor în toate direcțiile, așa că ar trebui să pregătești spațiul înainte să începi. Poți lucra într-o chiuvetă adâncă, într-o tavă mare sau într-un loc care se spală ușor. O variantă foarte practică, mai ales în apartament, este să pui peștele într-un sac mare de gunoi și să cureți solzii în interiorul lui. În felul acesta, mizeria rămâne mult mai ușor sub control. Dacă nu ai scaler special, poți folosi fără probleme un cuțit de unt, o lingură mai plată sau spatele unui cuțit obișnuit.

Cele mai multe probleme apar din grabă. Un pește foarte ud alunecă și este mai greu de controlat. O altă greșeală este să ții lama prea drept, pentru că poți zgâria pielea. De asemenea, este bine să cureți din mers solzii care se adună pe tocător sau pe pește, ca să nu ajungă mai târziu în mâncare.

Cum se eviscerează peștele pas cu pas

După ce ai îndepărtat solzii, urmează eviscerarea. Cel mai important este să lucrezi cu un cuțit subțire și bine ascuțit, fără să forțezi lama. O tăietură controlată face diferența dintre un pește curățat ușor și unul rupt sau murdărit inutil. Începi cu o tăietură fină pe abdomen, dinspre partea de jos a peștelui spre cap. Nu trebuie să tai adânc din prima. Ideea este doar să deschizi cavitatea fără să atingi prea tare organele din interior.

După ce ai deschis burta, desfaci ușor cavitatea și scoți viscerele cu grijă. Dacă te grăbești sau apeși prea tare, riști să murdărești carnea și să faci mai multă curățenie după aceea. După viscere, urmează branhiile. Acestea trebuie îndepărtate pentru că pot da gust amar și accelerează alterarea peștelui. Apoi cureți bine interiorul. În cavitate există o linie de sânge prinsă sub o membrană subțire. Aceasta se desprinde ușor și se șterge cu hârtie de bucătărie sau cu o perie mică. Tocmai această etapă ajută peștele să rămână mai curat și să aibă un gust mai bun după gătire.

Dacă vrei să mergi mai departe și să obții fileuri, tai în spatele capului, într-un unghi ușor. Lama trebuie să alunece cât mai aproape de oase. Nu împingi și nu tai agresiv. Mișcările trebuie să fie line și controlate. La final, treci cu degetele peste file și verifici dacă au rămas oase mici. Acestea se scot cel mai ușor cu o pensetă.

Capul și carcasa nu trebuie aruncate imediat. Din ele se poate face stock de pește, iar în jurul coastelor și al cozii rămâne adesea destulă carne bună de recuperat. Una dintre cele mai frecvente greșeli este să lucrezi cu peștele instabil. El trebuie să stea bine fixat pe tocător, iar mâna liberă trebuie ținută departe de direcția lamei. La fel de important este și cuțitul. Un cuțit bine ascuțit este mai sigur decât unul tocit, pentru că nu te obligă să împingi cu forță.

Cum elimini mirosul puternic de pește din bucătărie

Mirosul acela puternic apare în mare parte din cauza unui compus numit trimetilamină. Cu cât peștele și resturile rămân mai umede, cu atât mirosul devine mai intens. De aceea, după curățare, bucătăria poate mirosi greu nu doar din cauza peștelui în sine, ci și pentru că au rămas umezeală, solzi și resturi pe suprafețe.

Cea mai eficientă soluție nu este să acoperi mirosul, ci să scoți aerul din bucătărie cât mai repede. Pornește hota și deschide o fereastră. Dacă ai un ventilator, îl poți folosi ca să împingă aerul afară. Tocmai combinația dintre ventilație și aerisire ajută cel mai mult după curățarea sau gătirea peștelui.

Dacă mirosul persistă, există și o metodă simplă care funcționează bine: pune la fiert o cană de oțet alb cu o cană de apă și lasă amestecul să fiarbă aproximativ 15 minute. Dacă nu vrei ca mirosul de oțet să fie prea puternic, poți adăuga coji de lămâie. Pentru mirosurile care rămân peste noapte, poți lăsa în bucătărie un bol cu bicarbonat sau cărbune activ. Acestea absorb treptat mirosurile din aer.

Mulți aerisesc, dar uită partea cea mai importantă: curățarea imediată a suprafețelor. După ce termini, spală bine mâinile cu apă caldă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde. Tocătoarele, cuțitele și blaturile trebuie curățate cu apă fierbinte și detergent. Dacă vrei o igienizare mai serioasă, poți folosi și o soluție dezinfectantă simplă: o linguriță de înălbitor fără parfum la aproximativ un litru de apă. Soluția se lasă câteva minute pe suprafață, apoi se șterge bine.

Cum se spală corect peștele după curățare

Aici există o diferență importantă între recomandările culinare și cele de siguranță alimentară. Unele surse spun că peștele poate fi clătit scurt cu apă rece după curățare, ca să elimini sângele și solzii rămași. În schimb, autoritățile pentru siguranță alimentară avertizează că spălarea sub jet puternic poate împrăștia bacterii pe chiuvetă, blat și ustensile.

Din toate aceste recomandări, varianta cea mai sigură și practică este una simplă: nu „spăla” peștele ca pe un obiect ținut sub duș, ci curăță-l atent și țintit. Mai întâi ștergi interiorul și exteriorul cu hârtie de bucătărie. Dacă în cavitate mai există sânge sau membrane, le cureți ușor cu hârtie sau cu o periuță mică.

Dacă au rămas solzi mici sau urme de sânge, poți face o clătire foarte scurtă cu apă rece și jet redus, doar în interiorul cavității. Nu pulveriza apă peste tot și nu ține peștele mult sub robinet. După aceea, îl usuci imediat și foarte bine cu hârtie de bucătărie. Uscarea este foarte importantă pentru păstrarea gustului. La final, chiuveta, blatul și ustensilele trebuie spălate și dezinfectate imediat.

Cum se păstrează peștele după curățare

După ce l-ai curățat, peștele trebuie ținut cât mai rece. Ideal este să ajungă repede în frigider sau pe gheață. Cel mai bine rezistă atunci când este păstrat uscat, într-un singur strat, fără să stea în apă de topire. Dacă îl lași umed, se alterează mai repede și mirosul devine mai puternic.

Dacă nu îl gătești în una-două zile, este mai sigur să îl congelezi. Înainte de congelare, îl învelești bine sau îl pui într-un recipient închis, ca să nu prindă aer și mirosuri. La un pește întreg, partea bună nu înseamnă doar fileurile. Există multă carne gustoasă și în jurul capului, pe carcasă, lângă coadă sau între coaste. Capul, oasele și coada pot fi folosite pentru stock de pește, iar pielea poate fi gătită separat dacă îți place. Chiar și o carcasă care pare „goală” mai păstrează adesea carne bună.

În bucătăria de acasă, cele mai multe persoane aruncă viscerele și intestinele. Branhiile se scot întotdeauna, pentru că pot da gust amar și se alterează rapid. La fileuri, unii îndepărtează și partea foarte subțire de pe burtă, fiindcă poate avea un gust mai puternic sau ușor amar. Dacă peștele are miros acru, rânced sau foarte puternic, asemănător amoniacului, nu trebuie consumat.

Resturile nu trebuie lăsate descoperite în bucătărie. Viscerele și branhiile se strâng imediat într-o pungă bine închisă și se aruncă repede. Dacă păstrezi capul sau oasele pentru stock, pune-le într-un recipient închis și bagă-le direct la frigider sau congelator.