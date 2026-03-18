Actorul Sean Penn a primit un Oscar... de la compania ucraineană de căi ferate. „Toate sunt comori, vă mulțumesc”. VIDEO

Sean Penn a fost recompensat cu al treilea Oscar din carieră, a primit marţi un trofeu asemănător din partea ucrainenilor, realizat din oţel provenit de la un vagon avariat într-un atac rusesc, transmite AFP.

Într-un mesaj difuzat marţi pe Instagram, compania feroviară ucraineană (Ukrzaliznytsia) a anunţat că i-a înmânat lui Sean Penn acest premiu alternativ realizat "din oţelul unui vagon avariat de un atac rusesc".

Ukrzaliznytsia a distribuit online un videoclip în care actorul primeşte acest obiect: un fragment subţire de metal care are forma celebrelor statuete americane.

În videoclip, Sean Penn mulţumeşte şi descrie acest cadou drept "o comoară".