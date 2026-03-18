Actorul Sean Penn a primit un Oscar... de la compania ucraineană de căi ferate. „Toate sunt comori, vă mulțumesc”. VIDEO

Stiri externe
Actorul american Sean Penn, care a efectuat o vizită în Ucraina şi a lipsit duminică de la ceremonia de decernare a premiilor Academiei Americane de Film.

autor
Mihaela Ivăncică

Sean Penn a fost recompensat cu al treilea Oscar din carieră, a primit marţi un trofeu asemănător din partea ucrainenilor, realizat din oţel provenit de la un vagon avariat într-un atac rusesc, transmite AFP.

Într-un mesaj difuzat marţi pe Instagram, compania feroviară ucraineană (Ukrzaliznytsia) a anunţat că i-a înmânat lui Sean Penn acest premiu alternativ realizat "din oţelul unui vagon avariat de un atac rusesc".

Ukrzaliznytsia a distribuit online un videoclip în care actorul primeşte acest obiect: un fragment subţire de metal care are forma celebrelor statuete americane.

În videoclip, Sean Penn mulţumeşte şi descrie acest cadou drept "o comoară".

OMS, date îngrijorătoare: Aproape 5 milioane de copii cu vârsta sub 5 ani mor anual în lume. Care sunt principalele cauze
OMS, date îngrijorătoare: Aproape 5 milioane de copii cu vârsta sub 5 ani mor anual în lume. Care sunt principalele cauze

„Ai lipsit de la gala Oscarurilor și ai dăruit ultimul trofeu președintelui Zelenski. Acesta provine de la un vagon distrus de ruși. Ai spus că metalul rezistă, așa că am creat ceva special pentru noi. Nu e aur, dar e autentic și valoros din toată inima”, i-a transmis reprezentantul căilor ferate când i-a oferit darul. „Toate sunt comori, vă mulțumesc”, a răspuns Penn.

Reţeaua feroviară ucraineană a fost în ultimele luni ţinta unor bombardamente intensificate lansate de armata rusă, care vizează Ucraina şi infrastructura sa de peste patru ani.

Declarându-şi susţinerea faţă de Kiev în faţa agresiunii ruse, Sean Penn, în vârstă de 65 de ani, i-a oferit în 2022 preşedintelui Volodimir Zelenski unul dintre cele două Oscaruri câştigate.

Al treilea Oscar pentru Sean Penn

Duminică, Sean Penn a fost recompensat cu al treilea Oscar, pentru cel mai bun rol în rol secundar, pentru interpretarea unui militar zelos în filmul "One Battle After Another".

Sean Penn a ratat, însă, gala de decernare a Oscarurilor de la Los Angeles, alegând să revină în Ucraina, unde s-a întâlnit, printre alţii, cu preşedintele Volodimir Zelenski.

"Aţi fost alături de Ucraina încă din prima zi a războiului pe scară largă", a declarat luni Zelenski într-un mesaj, adresându-se actorului pe care l-a descris drept "un adevărat prieten" al poporului ucrainean. 

„Sportul te ajută să navighezi în viață”. Nadia Comăneci, discurs memorabil la Bruxelles, la 50 de ani de la primul 10

Sursa: Agerpres

Etichete: oscar, sean penn, Ucraina,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO A scăpat două mingi în poartă, în finală de Champions League, dar nu și pe Diletta Leotta: italianca va naște al doilea copil
GALERIE FOTO A scăpat două mingi în poartă, în finală de Champions League, dar nu și pe Diletta Leotta: italianca va naște al doilea copil
Citește și...
Sean Penn nu a participat la Gala Oscar 2026, ca să se vadă cu Volodimir Zelenski în Ucraina: ”Un adevărat prieten”. FOTO
Stiri Mondene
Sean Penn nu a participat la Gala Oscar 2026, ca să se vadă cu Volodimir Zelenski în Ucraina: ”Un adevărat prieten”. FOTO

Sean Penn a câștigat al treilea său Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, pentru interpretarea colonelului Lockjaw din filmul „One Battle After Another” al lui Paul Thomas Anderson, dar nu a fost prezent la ceremonia de decernare.

Sean Penn, premiat cu Oscar, a lipsit de la gală. Actorul se află la Kiev și se va întâlni cu Volodimir Zelenski
Stiri Mondene
Sean Penn, premiat cu Oscar, a lipsit de la gală. Actorul se află la Kiev și se va întâlni cu Volodimir Zelenski

Actorul american Sean Penn, câștigător duminică al celui de-al treilea Oscar din carieră, se află la Kiev pentru a sprijini Ucraina și urmează să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelenski.

Sean Penn a împlinit 65 de ani. Actorul rămâne un nume iconic al cinematografiei americane. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Sean Penn a împlinit 65 de ani. Actorul rămâne un nume iconic al cinematografiei americane. GALERIE FOTO

Sean Penn a împlinit duminică vârsta de 65 de ani. Actorul s-a născut la 17 august 1960, în Los Angeles, California şi este fiul mai mic al actriţei Eileen Ryan şi al regizorului, actorului şi scriitorului Leo Penn. Fratele său era actorul Chris Penn.

Recomandări
Remorcher scufundat în Portul Midia. Victima resuscitată a fost declarată decedată, alte patru persoane sunt căutate
Știri Actuale
Remorcher scufundat în Portul Midia. Victima resuscitată a fost declarată decedată, alte patru persoane sunt căutate

Pompierii au intervenit după ce un remorcher s-a scufundat, miercuri, în Portul Midia, iar la bordul acestuia s-ar putea afla cinci persoane. O victimă scoasă din apă a fost declarată decedată după manevrele de resuscitare.

 

Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională”. Relațiile rămân strânse
Știri Actuale
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională”. Relațiile rămân strânse

Însărcinatul cu afaceri al Iranului la Ambasada Republicii Islamice la București, Javad Karimi, a transmis într-un interviu pentru ȘtirilePROTV că România riscă „răspundere internațională” pentru că a permis utilizarea bazelor militare de către SUA. 

Creșteri semnificative ale cocainei și ketaminei în apele uzate din 115 orașe din Europa, în 2025. Ce substanță e în scădere
Stiri Diverse
Creșteri semnificative ale cocainei și ketaminei în apele uzate din 115 orașe din Europa, în 2025. Ce substanță e în scădere

Reziduurile de cocaină şi ketamină din apele uzate din Europa au înregistrat o creştere semnificativă anul trecut comparativ cu 2024, în timp ce MDMA, substanţa activă din ecstasy, este în scădere, conform unui studiu publicat miercuri, transmite AFP.

