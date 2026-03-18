Actorul Sean Penn a primit un Oscar... de la compania ucraineană de căi ferate. „Toate sunt comori, vă mulțumesc”. VIDEO

Sean Penn a fost recompensat cu al treilea Oscar din carieră, a primit marţi un trofeu asemănător din partea ucrainenilor, realizat din oţel provenit de la un vagon avariat într-un atac rusesc, transmite AFP.
Într-un mesaj difuzat marţi pe Instagram, compania feroviară ucraineană (Ukrzaliznytsia) a anunţat că i-a înmânat lui Sean Penn acest premiu alternativ realizat "din oţelul unui vagon avariat de un atac rusesc".
Ukrzaliznytsia a distribuit online un videoclip în care actorul primeşte acest obiect: un fragment subţire de metal care are forma celebrelor statuete americane.
În videoclip, Sean Penn mulţumeşte şi descrie acest cadou drept "o comoară".
„Ai lipsit de la gala Oscarurilor și ai dăruit ultimul trofeu președintelui Zelenski. Acesta provine de la un vagon distrus de ruși. Ai spus că metalul rezistă, așa că am creat ceva special pentru noi. Nu e aur, dar e autentic și valoros din toată inima”, i-a transmis reprezentantul căilor ferate când i-a oferit darul. „Toate sunt comori, vă mulțumesc”, a răspuns Penn.
Reţeaua feroviară ucraineană a fost în ultimele luni ţinta unor bombardamente intensificate lansate de armata rusă, care vizează Ucraina şi infrastructura sa de peste patru ani.
Declarându-şi susţinerea faţă de Kiev în faţa agresiunii ruse, Sean Penn, în vârstă de 65 de ani, i-a oferit în 2022 preşedintelui Volodimir Zelenski unul dintre cele două Oscaruri câştigate.
Al treilea Oscar pentru Sean Penn
Duminică, Sean Penn a fost recompensat cu al treilea Oscar, pentru cel mai bun rol în rol secundar, pentru interpretarea unui militar zelos în filmul "One Battle After Another".
Sean Penn a ratat, însă, gala de decernare a Oscarurilor de la Los Angeles, alegând să revină în Ucraina, unde s-a întâlnit, printre alţii, cu preşedintele Volodimir Zelenski.
"Aţi fost alături de Ucraina încă din prima zi a războiului pe scară largă", a declarat luni Zelenski într-un mesaj, adresându-se actorului pe care l-a descris drept "un adevărat prieten" al poporului ucrainean.
