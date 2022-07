Acte de cruzime comise în timpul războiului: Prizonier de război ucrainean, castrat de un soldaț rus

Conform site-ului de investigație Bellingcat, videoclipul este real.

„Același soldat a apărut într-un clip TV rusesc (cu aceeași pălărie) și nu există nicio dovadă că videoclipul a fost manipulat”, arată sursa citată.

Un bărbat care poartă o uniformă rusă și o pălărie neagră este surprins în timp ce folosește o unealtă specifică castrării.

Prizonierul care pare a fi castrat este un bărbat care poartă o uniformă ucraineană. Acesta are mâinile legate la spate.

Identitatea bărbatului rus care a efectuat castrarea nu a fost stabilită până în acest moment. Conform Ukraine Alert, acesta este „probabil” membru al grupului de mercenari Wagner care luptă alături de Moscova.

Generalul australian în retragere Mick Ryan a scris, pe Twitter, că nu a vrut să amplifice un „act hidos și respingător împotriva unui prizonier de război lipsit de apărare”.

„Ca soldat, îmi frânge inima să văd un coleg fiind tratat în acest fel. Niciun soldat nu merită un tratament atât de dezgustător”, a adăugat el.

In the last day or so, a video showing Russian soldiers conducting a hideous and repulsive act against a defenceless Ukrainian prisoner of war has circulated. While I will not amplify this, I wanted to provide some thoughts. 1/15 ???? pic.twitter.com/13LJi0mFqI