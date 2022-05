ONU spune că Ucraina torturează prizonierii de război

Vezi aici cele mai recente informații despre Războiul din Ucraina | LIVE UPDATE

În ceea ce privește numărul civililor morți, ONU transmisese că ar fi vorba despre 3.381 de oameni, dar la conferința de presă Matilda Bogner a informat că numărul real este mai mare, conform National Post.

“Lucrăm la o estimare, dar ce vă pșot spune deocamdată este că cifra este cu mii mai mult decât numărul oferit în prezent”, a spus Bogner.

Ea a precizat că “gaura neagră” este Mariupol, zonă în care nu au avut acces deplin și nu au reușit să obtină informații conforme cu realitatea.

Echipa lui Bogner investighează și “acuzații credibile” de tortură, rele tratamente și execuții din partea forțelor ucrainene împotriva forțelor ruse și a grupurilor armate afiliate. Reprezentanta ONU a precizat că acuzațiile aduse soldaților ruși sunt semnificativ mai multe, dar că există și în cazul ucrainenilor.

Comisia ONU pentru Drepturile Omului a declarat într-un raport de la sfârșitul lunii martie că a analizat 45 de cazuri de maltratare și tortură efectuate de civili, poliție și membri ai forțelor de apărare teritoriale ale Ucrainei.

Conform raportului, există un „număr mare” de clipuri pe care le-au analizat și în care au existat încălcări ale drepturilor forțelor pro-ruse. În raport, ONU își exprimă îngrijorarea cu privire la „mulțimea de videoclipuri disponibile public care prezintă interogatoriile unor prizonieri de către forțele ucrainene după capturarea acestora. În videoclipuri, prizonierii sunt obligați să își ceară scuze poporului ucrainean, să laude forțele armate ucrainene sau să ceară rudelor să pună capăt războiului”, se arată în raport.

De asemenea, în raport se menționează un moment în care un soldat rus capturat „a fost amenințat cu castrarea în fața camerei”.

UPDATE:@UNHumanRights Monitoring Mission in #Ukraine has so far confirmed 7,061 civilian casualties, including 3,381 killed and 3,680 injured. Real figures are probably much higher.

"Every civilian death is a tragedy," says Matilda Bogner, head of the Mission. pic.twitter.com/6YEhFvRln4