Și-a torturat ore în șir soția, după ce a aflat că vrea să se despartă de el. „El râdea. Așa criminal nu am văzut!”

Femeia voia să se despartă de soțul ei

Individul voia să se răzbune pentru că femeia decisese să se despartă de el. Asta după ce bărbatul fusese condamnat cu supendare pentru act sexual cu un minor, o fată de 12 ani, pe care a lăsat-o însărcinată. Acum, el a fost arestat și este cercetat pentru tentativă de omor.

Victima le-a spus anchetatorilor că soțul ei, în vârstă de 71 de ani, a intrat noaptea peste ea în camera și a agresat-o ore în șir. Chinurile au fost îngrozitoare.

Nicolae Pîrcălăbescu, procuror la Parchetul de pe Lângă Tribunalul Vrancea: „A pătruns în camera în care aceasta dormea, a imobilizat-o cu ajutorul unui cablu electric pe care l-a smuls de la un televizor și i-a provocat arsuri pe 15 la sută din suprafața corpului, începând din partea de jos a membrelor inferioare, până în zona feței”.

Pe la șapte dimineața, bărbatul a ieşit în curte, să bea apă. Femeia de 66 de ani a profitat de moment, a reuşit să găsească un telefon şi a sunat la 112. Salvarea a dus-o în stare gravă la spital. După ce și-a revenit, ne-a povestit calvarul pe care l-a îndurat.

Femeia torturată de soț: „Am simțit zgâlțâieturi, dar nu am știut cum să reacționez. Deci m-a chinuit așa până dimineața. Am pus mâna pe cablu, de atunci nu mai știu, cred că m-a lovit în cap. Am început să îl strig pe Dumnezeu: „Apără-mă, Doamne!”

Femeia a suferit arsuri grave

Femeia a fost preluată de medici cu arsuri adânci. Salvatorii au constatat că fusese și bătută.

Alina Cosma, medic al Spitalului Județean de Urgență Focșani: „Pacienta prezintă și fracturi costale și penumotorax, lucru care complică starea ei de sănătate”.

Ecaterina Coman, verișoara femeii: „Când am văzut-o friptă, arsă, toată, am înțepenit. El râdea. Ba zicea că nu am făcut nimic, bre! Așa criminal nu am văzut!”

Bărbatul a vrut să se răzbune pe soția lui

Anchetatorii au aflat că individul a vrut să se răzbune pe soția lui, după ce aceasta intentase proces de divorț și obținuse un nou ordin de protecție. Femeia le-a spus judecătorilor că nu mai poate sta cu un bărbat care a violat o fetiță de 12 ani, care a rămas însărcinată în urma agresiunii sexuale.

Când a aflat că soțul ei a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru un act sexual cu un minor, femeia a intentat divorțul. În luna noiembrie, ar fi urmat ca instanța să se pronunțe.

Emil Șamu, fiul victimei: „A doua zi, la ora nouă, avea ordin de executare, de evacuare, de aicea din curte. Trebuia să vină un executor și să îl dea afară, iar noaptea, el și-a făcut planul”.

Individul a încercat să-și pună capăt zilelor

Până să fie ridicat de polițiști, bărbatul a încercat să își pună capăt zilelor. A supraviețuit și a fost internat la psihiatrie, apoi a ajuns în arest.

Grav este că autoritățile nu au acționat cu fermitate în acest caz. În urmă cu două luni, agresorul a amenințat-o pe soție cu moartea, dar nici atunci nu s-a întâmplat nimic și a rămas în libertate. Acum, el este cercetat pentru tentativă de omor și riscă până la zece ani de închisoare.

