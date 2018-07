Accident feroviar în Turcia, soldat cu 10 morţi şi 73 de răniţi

Potrivit TRT Haber, trenul, care transporta 360 de pasageri, venea de la Kapikule, la frontiera cu Bulgaria, şi se îndrepta către Istanbul, când şase vagoane ale sale au deraiat.

Peste 100 de ambulanţe au fost trimise la locul accidentului, a precizat televiziunea.

Biroul președintelui Recep Tayyip Erdogan a a transmis că președintele a fost informat cu privire la acest accident și a trimis condoleanțe celor uciși.

Potrivit CNN Turk, cauza accidentului ar fi fost un pod care s-a prăbușit.

#BREAKING At least 13 reportedly dead and 73 wounded after a train carrying more than 300 passengers derailed in #Tekirdag city in #Turkey. The train was headed to Istanbul from Edirne city. pic.twitter.com/Q7MBniv5RK