Pentru turiștii cehi veniți la Eibenthal, gătitul ciorbei a fost o premieră. Până acum, doar o gustaseră la gazdele din România. De data aceasta, au trecut chiar ei la ceaune.

Turiștii cehi au învățat să gătească ciorbă

Turist ceh: „Noi punem toate ingredientele împreună și pe urmă merge lichidul, apa și berea un pic.”

Reporter: „E o ciorbă cu bere?”

Turist: „Da. Știi, noi suntem de la Praga și berea este foarte importantă pentru noi.”

Reporter: „Ce pregătiți aici, cum e rețeta?”

Turist: „E carne de porc, morcov, ardei, legume, un condiment secret. Nu numai bere.”

Turistă: „Nu suntem aproape de final, dar pregătim încet-încet. Sunt gălbenușuri de la găini de casă, de la părinții mei. O să adăugăm smântână la final, o să mai punem zeamă din ciorbă, să nu se taie smântâna.”

Mica localitate din Clisura Dunării are aproape 200 de locuitori de etnie cehă. Obișnuiți cu ciorbele, aceștia au putut să le arate mai ușor oaspeților cum se transformă câteva bucăți de carne, legume și mai multă apă fiartă într-un preparat gustos.

Localnicii au prezentat rețete tradiționale

Localnic: „Asta-i ciorba câștigătoare. Una de somn și șalău. Am peștele, aici e doar capul și coada, aici e fileul curat, care va veni cu crutoane. Se vor pune peste ciorbă la gata.”

Localnic: „Ciorba rădăuțeană trebuie dezosată. Oasele se pun separat, se pune zeama, smântâna și gata.”

Localnic: „Gătesc chiar foarte bine și e mâncare bună. Extraordinar de bună.”

Larisa Roman, blogger culinar: „Ciorbe iubite de noi în România, pe care cehii le-au îndrăgit și acum învață, când se vor întoarce acasă, să ducă mai departe zestrea noastră culinară.”

Tiberiu Pospisil, organizator: „Foarte mulți cehi, când vin în România, își comandă la restaurantele românești ciorbele românești, fiindcă e ceva aparte pentru ei.”

Pe lângă ciorbe, turiștii au încercat și pomana porcului sau alte preparate tradiționale.