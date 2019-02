A început al 2-lea summit Kim-Trump. „Ești un lider grozav. Prevăd un viitor extraordinar”

Întrevederea dintre Kim Jong-un și Donald Trump a început cu o strângere de mână. Cei doi lideri au zâmbit și au schimbat câteva cuvinte.

„Am reușit să trecem peste toate obstacolele și iată-ne aici”, a spus liderul nord-coreean.

La rândul său, președintele american a promis „un viitor extraordinar” pentru Coreea de Nord.

„Cred că țara ta are un potențial extraordinar. Prevăd un viitor extraordinar pentru țara ta, ești un lider grozav. O să te ajutăm ca acest obiectiv să devină realitate”, subliniind că „este o onoare să se afle alături de Kim în Vietnam.”

„E grozav să fiu aici cu tine. Am avut un prim summit de succes. Unii oameni voiau ca lucrurile să se desfășoare mai rapid, dar eu sunt mulțumit de cum ne situăm”, a mai spus Donald Trump.





Această primă discuţie de la Hotelul Metropole va fi urmată de o cină de lucru, alături de consilieri.

Interiorul elegant al hotelului vechi de 118 ani este împânzit de agenţi de securitate şi diplomaţi ai ambelor delegaţii.

President Donald Trump and North Korea's Kim Jong Un meet for their second summit https://t.co/blsVEFESlU