A fost făcut public rezultatul final al autopsiei actorului Gene Hackman. Dezvăluirile medicilor legiști

Gene Hackman, în vârstă de 95 de ani, suferea de mai multe afecțiuni severe. Potrivit raportului autopsiei, actorul avea un „istoric de insuficiență cardiacă congestivă” și „modificări hipertensive cronice severe la rinichi”, conform unui raport citat de Fox, care se bazează pe datele Biroului Investigatorului Medical din New Mexico.

Actorul avea un „pacemaker biventricular” instalat din aprilie 2019 și „caracteristici neurodegenerative compatibile cu boala Alzheimer”.

Actor Gene Hackman, 94, and wife Betsy Arakawa, 62, seen on first public outing in 21 years https://t.co/QPfF7YfIxE pic.twitter.com/LiPPJ2x1xF