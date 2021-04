10 curiozități despre prințul Philip. Sora mai mare a ducelui a murit într-un accident de avion

Cel mai longeviv monarh din lume, prințul Philip, a finalizat peste 22.000 de angajamente regale înainte de retragerea sa în 2017.

Ducele a fost afiliat la peste 750 de organizații și a ținut peste 5.000 de discursuri în cele șase decenii de serviciu. Prințul Philip a militat pentru conservarea vieții sălbatice și a fost pasionat de cercetarea științifică și forțele armate.

Iată 10 lucruri pe care s-ar putea să nu le știți despre viața remarcabilă a prințului Philip.

1. Prințul Philip, ducele de Edinburgh, s-a născut pe o masă de bucătărie în Corfu la vila „Mon Repos” (n.r. casa de vară a regilor greci) pe 10 iunie 1921. Legăturile sale regale au început cu mult înainte de căsătoria sa cu Regina, în 1947. Era singurul fiu și cel mai mic copil al prințului Andrew al Greciei și Danemarcei și al prințesei Alice de Battenberg. Încă de la naștere, prințul Philip, pe atunci prințul Greciei și Danemarcei, a fost în linia succesiunii pentru ambele tronuri.

Sora mai mare a prințului Philip a murit într-un accident de avion



2. După ce unchiul său, regele Constantin I, a fost forțat să abdice, prințul Philip, care avea 18 luni pe atunci, a fost evacuat din Grecia pe nava Marinei Britanice, HMS Calypso. A fost dus în siguranță într-un pătuț improvizat făcut dintr-o cutie. Tatăl lui Philip, prințul Andrew, a fost arestat, dar în cele din urmă a fost exilat. Familia s-a stabilit la Paris, unde tânărul prinț a participat la The Elms, o școală de limbă engleză, înainte de a se muta în Anglia și Scoția pentru studii suplimentare.

3. În 1937, sora mai mare a prințului Philip, Cecile, de care era deosebit de apropiat, a murit într-un accident de avion. La acea vreme avea 16 ani și studia la Școala Gordonstoun. S-a spus că „a vorbit rareori despre” tragedie.

4. Prințul a întâlnit-o prima dată pe Regină când avea 14 ani, iar ea avea opt, la nunta vărului său, în 1934. Verișoara lui, Elisabeta Margaret Rhodes, a scris mai târziu în autobiografia ei că Regina „a fost cu adevărat îndrăgostită de la bun început”. Prințul a cerut-o de soție pe Regină în vara anului 1946, iar nunta a avut loc la Westminster Abbey pe 20 noiembrie 1947. Cei doi au fost veri îndepărtați, prințul Philip fiind stră-strănepot al reginei Victoria.

A fost decorat pentru serviciul său în Marina Regală, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial



5. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, prințul Philip a fost decorat pentru serviciul său în Marina Regală. El a fost menționat în expediții pentru vitejia sa. În calitate de prim-locotenent al HMS Wallace în 1943, ducele a ajutat la salvarea navei sale de un atac nocturn.

6. În 1957, Ducele a devenit primul membru al Familiei Regale care a traversat Cercul Antarctic. La acea vreme, călătorea în jurul lumii pe HMY Britannia.

Ducele era pasionat de aviație



7. Ducele era pasionat de aviație, obținând permisul de pilot privat în 1959. În timpul carierei sale de aviație de patru decenii, a realizat peste 5000 de ore de zbor și a devenit primul membru al Familiei Regale, care a zburat cu un elicopter.

8. Ducele a fost primul membru al Familie Regale care a acordat un interviu de televiziune, la Panorama BBC, în 1961.

Prințul Philip iubea arta



9. Prințul Philip a păstrat viu interesul pentru artă. Ducelui îi plăcea pictura în ulei. Pe lângă colecționarea de lucrări ale artiștilor britanici și ale Comunității Națiunilor, prințul a apreciat desenele animate politice.

10. A scris mai multe cărți, printre care Birds from Britannia (1962), Down to Earth (1988) și Survival or Extinction: A Christian Attitude to the Environment (1989).