Un șofer român de TIR a fost „săltat” imediat după ce a debarcat în Valencia. Ce avea în remorcă. FOTO

Românul a fost prins și arestat atunci când camionul pe care îl conducea a debarcat în Valencia, unde ajunsese cu feribotul din Ibiza, și a fost selectat la întâmplare de personalul vamal pentru a fi supus unei inspecții externe cu ajutorul dubei „Medusa”, care era echipată cu un scanner și folosită zilnic pentru a controla mărfurile care intră prin această frontieră, a transmis Agenția Fiscală , conform Levante .

Camionul transporta cutii goale de plastic de tipul celor folosite pentru transportul fructelor și legumelor, dar pe o parte a acestora se vedea un alt tip de obiect: baloți solizi, de mărimea și aspectul celor care conțineau cocaină în tranzacții de trafic de droguri la scară largă.

La examinarea radiologică a scannerului, autoritățile au confirmat că două încărcături diferite erau clar vizibile în interiorul cutiei.

Printre camioanele și dubele selectate s-a numărat și un frigider de 7.500 de kilograme, fără etichete exterioare, ceea ce a stârnit suspiciuni în rândul oficialilor.

Oficialii de la Supravegherea Vamală a Portului Valencia au așteptat sosirea feribotului pentru a efectua verificări aleatorii asupra diferitelor vehicule de marfă.

Cum au găsit oficialii cele 1,4 tone de cocaină

Astfel, oficialii de la supravegherea vamală au redirecționat camionul către facilitățile lor, în zona portuară, și l-au poziționat pentru a fi supus unei inspecții fizice complete, adică cu deschiderea ușilor și examinarea directă a încărcăturii.

Când au deschis prima pungă, au văzut că conțineau zeci de pachete mici, de mărimea unei cărămizi și învelite în celofan, adică ambalajul tipic de cocaină trimisă din țările producătoare. Cu cât au verificat mai multe, au văzut că conțineau același lucru: o substanță albă și compactă, așa că, pentru a verifica dacă era cocaină nealterată, au luat o mică mostră din conținut și au supus-o narcotestului.

Rezultatele testului au confirmat că drogul era, într-adevăr, cocaină pură.

Soferul a fost arestat în urma rezultatului de la laborator, iar ulterior a fost transferat în celulele Poliției Naționale, în complexul Zapadores, deoarece Vama nu are propriile centre de detenție.

Presupusul traficant, care a negat că ar fi cunoscut conținutul încărcăturii și a susținut că s-a limitat la ridicarea camionului pentru a-l duce la Valencia, a fost adus duminică în fața instanței din Valencia, care, în serviciu de pază și la cererea procurorului, a ordonat închisoarea, comunicată și nesigură, pentru șoferul camionului, acuzat de o infracțiune.

Autoritățile spaniole investighează toată operațiune pentru a afla cine mai este în spatele acelui transport, care, cred ei, a sosit în Ibiza „pe mare”.

În acest stadiu al anchetei, încă nu este clar dacă drogurile au fost debarcate în vreun moment de pe o barcă cu pânze sau dacă au ajuns într-un container de mărfuri în portul din Ibiza și camuflate prin altă încărcătură.

Confiscarea acestui depozit de aproape o tonă și jumătate are loc la cinci zile după intervenția unui alt transport mare care a sosit în Portul Valencia.

În acel caz, au fost găsite 862 de kilograme din același drog, într-un container de pe nava Cape Scott, care plecase din portul Guayaquil, Ecuador, pe 3 septembrie.