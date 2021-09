Sute de răniți din cauza inconștienților cu trotinete electrice. În România, se vând la liber și cele care prind 100 km/h

Trotineta electrică a devenit unul dintre cele mai periculoase mijloace de transport din România. În lipsa unor norme clare și a unor controale pe măsură, vitezomanii de pe trotinete provoacă din ce în ce mai multe accidente.

Asta, și pentru că pe piață se vând trotinete electrice de 4 ori mai rapide decât prevede Codul Rutier, iar mulți dintre cei care le conduc nu respectă regulile de circulație.

Și, în timp ce Inspectorul Pro i-a surprins pe unii cu viteze comparabile cu cele ale autoturismelor, autoritățile nu au încă un plan coerent privind infrastructura adecvată, înmatricularea și avizarea acestor vehicule.

Peste 300 de oameni au fost răniți în ultimele 8 luni în accidente cu trotinete electrice. Iar numărul este în creștere.

Principala cauză e viteza. Deși Codul Rutier menționează că o trotinetă nu poate depăși 25 de kilometri pe oră, prevederile sunt ignorate și unii ajung să circule chiar și cu 50 de kilometri la oră. O tânără a fost la un pas de tragedie, din cauza vitezei și a neatenției.

Trotinetele au ajuns așadar la fel de rapide ca și mașinile. Ca să demonstrăm acest lucru am făcut un experiment în centrul

Capitalei. Am folosit un pistol cu laser care înregistrează cu precizie viteza, exact ca cele din dotarea poliției.

”Reporter: Uite-l!

Specialist: 44 de km la oră!

Reporter: Asta ce înseamnă?

Specialist: Este o viteză foarte mare pentru o trotinetă! La 44 de km la oră era foarte ușor să trecă în banda unu de circulație și să fie acroșat de un vehicul”.

Așa s-a întâmplat spre exemplu în cazul în care un tânăr de pe trotinetă țâșnește în fața mașinii, în timp ce un altul se împiedică de un biciclist și cade în dreptul autoturismului.

”Vali Crăciun, expert în circulație: Are o trotinetă de viteză și care nu poate să meargă pe pistă, că se încurcă de eventualii trotinetiști care merg cu viteză normală.

Reporter: Cât a avut viteza? Ia să vedem!

Specialist: 36 de km la oră!”.

Viteza nu este singura cauză generatoare de accidente. Imprudența face la fel de multe victime. Cei care circulă pe trotinete se strecoară peste tot.

Parlamentarii ignoră propunerile celor de la Rutieră

Pe acest om l-am surprins printre tramvaie, deși este interzis. Iar aceștia sunt câte doi pe un vehicul, de asemenea un fapt care ar trebui sancționat.

Valentin Crăciun, expert în circulație: ”Orice lucru, oricât de bun ar fi, dacă nu este supus unor reglementări minime, poate să se transforme într-un dușman. Din păcate, în România se poate comercializa o trotinetă care circulă cu 90-100 de kilometri pe oră”.

Piața românească a trotinetelor electrice este într-adevăr una nereglementată. Și în timp ce în Germania viteza maximă admisă este de 20 de km pe oră, la noi se vând trotinete puternice care pot atinge 100 de km/oră.

Singurele care au limitare de viteză la 25 km/oră sunt cele închiriate. Exemplul Germaniei este bun și pentru că trotinetele sunt înregistrate astfel încât cei care încalcă legea să poată fi ușor identificați. Ceea ce la noi, iarăși, nu se întâmplă.

”Polițist: N-ai cum să-l iei cu ochiul lilber. Ce faci, stai cu pistolul după tine?

Reporter: Deci vedeți, n-aveți ce să le faceți pentru viteză.

Polițist: Păi, nu am, pentru că nu am pus radarele și nu am pus problema. Știi care e problema? Nu prea avem cum să-i identificăm. Eu pun aparatul pe ei, dar nu au numere de înmatriculare, de înregistrare, nimic. Uite, mi-ai dat o idee! Eu sper să reglementeze asta și să le înregistreze.

Reporter: Asta ar trebui prin lege.

Polițist: La comisiile alea care analizează de la Parlament. Ăștia de la noi, de la Direcția Rutieră, trimit tot felul de propuneri, dar degeaba. Tu ai vota așa ceva și peste patru ani, când nu mai ești parlamentar, să te trezești că-ți dau la gioale?”.

Pericol pe stradă, pericol și pe trotuare! Un loc unde victime pot fi de această dată trecătorii. Bătrânii și copiii sunt cei mai expuși. Pe această trotinetă sunt trei persoane. Le-am arătat și polițiștilor din trafic situațiile surprinse printre oameni.

”Reporter: Uite și tu! Și copil, și câte doi, uite cum merg!

Polițist: Trotineta este individuală, nu aveți voie! Copilul poate călca pe lângă, se poate dezechilibra.

Trotinetist: Mă duc până aici!

Polițist: Faceți bine și nu mai mergeți așa, pentru că e amendă! Și e destul de mare. 870 de lei!”.

”Reporter: Știați că nu e voie pe trotuar?

Trotinetist: Nu, nu știam! Eu nu circul cu trotineta printre mașini în nicun caz. Știți cum fac șoferii? Te claxonează, se mai fac că dau peste tine.

Reporter: Adică vă este teamă.

Trotinetist: Da! Normal ar fi să facem și piste, de exemplu aici e atâta loc!”.

În fața echipei de la Inspectorul Pro, Poliția Rutieră a promis că îi va sancționa pe vitezomanii de pe trotinete.

”Polițist: Ați avut aparat sau cum i-ați măsurat?

Reporter: Da, am avut un aparat exact cum aveți și dvs, un pistol cu laser pe care l-am închiriat de la o firmă și am făcut acest test. Cum faceți să-i prindeți pe aceștia?

Polițist: Ei pot fi identificați tot în trafic, că nu există altă variantă.

Reporter: Nu am văzut niciun polițist să stea cu pistolul cu laser!

Polițist: Poate n-ați văzut dvs, dar vă dați seama că acțiuni se fac. Inclusiv pentru această categorie.

Reporter: Ați prins așa cu viteză?

Polițist: Trotinete... nu pot să vă spun, sincer, vă dați seama!”.

Până la reglementarea lor, trotinetele vor continua să facă accidente

În București s-a ajuns aici și pentru că primarii nu au dezvoltat infrastructura. Unele piste sunt impracticabile. Aceasta de pe Bulevardul Elisabeta a fost făcută în așa fel încât să nu poată fi folosită: pe lângă terasa de pe trotuar, abia au loc pietonii. Iar pe Ștefan cel Mare unde, deși au mai rămas marcajele, sunt gropi în asfalt.

Actuala conducere a primăriei promite să facă până la 48 de kilometri noi de piste, pe patru trasee, care să cuprindă toate marile bulevarde.

Titu Aur, expert în conducere defensivă: ”Cred că primul pas ar fi să fie reglementată circulația trotinetelor cu acele înmatriculări, cu un eventual permis sau autorizație, cu acea limitare a vitezei de către producător sau vânzător”.

De un an, există de asemenea o lege care completează Codul Rutier cu reguli pentru trotinete. Însă normele de aplicare nu au fost încă publicate.

Până când autoritățile nu vor emite un act normativ cu adevărat funcțional și în lipsa respectării regulilor existente, numărul accidentelor nu are cum să scadă.

Așa că atenția trebuie să rămână principalul obiectiv atunci când ieșim din casă.