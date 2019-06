CAMERA ASCUNSĂ. Cum sunt traficate animalele de companie pe Internet

România este ţara cu 10 milioane de animale de companie. O familie din 4 are acasă un câine sau o pisică. Cererea este atât de mare, încât a dezvoltat în jurul ei o afacere ilegală.

Crescătoriile neautorizate au devenit adevărate fabrici de pui, iar autorităţile nu mişcă un deget ca să stopeze traficul. Dar, vina este şi a patronilor de magazine, pentru că închid ochii în fața neregulilor atunci când comandă căţei sau pisici pentru vânzare.

O echipă de la ''Inspectorul Pro'' a reuşit să intre cu o cameră ascunsă în două crescătorii neautorizate. După demersul nostru, unul din proprietari a făcut demersuri să intre în legalitate, deşi animalele lui nu au pedigree, iar legea interzice înmulţirea lor.

Reproducerea animalelor, în condiții greu de imaginat

Comerţul cu câini ascunde deseori o afacere murdară: traficul de animale. Crescătoriile neautorizate au împânzit ţara şi au devenit focare de infecţie. Locuri unde reproducerea speciilor se face pe bandă rulantă, în condiţii greu de imaginat. Puii, deseori bolnavi, ajung să moară în braţele celor care îi comandă de pe internet. Sau îi cumpără din aşa-zisele magazine de specialitate. Absenţa pedigree-ului ar trebuie să dea de gândit.

Mai toate canisele neautorizate din România sunt murdare, pline de bacterii şi virusuri. În astfel de condiţii sunt date animalele la montă. O echipă de la Inspectorul PRO a reuşit să intre în două crescătorii de lângă Bucureşti. Vorbim de adevărate fabrici de câini care alimentează internetul cu zeci de anunţuri pentru pui din rasele de talie mică: Shih-Tzu, Bichoni şi Yorkshieri.

Discuție cu camera ascunsă:

Reporter: "La dvs. am nimerit bine pentru căţeluşi?"

Crescător: "Da."

Dovada exploatării căţelelor am suprins-o de cum am intrat pe poartă: o încăpere plină de cuşti, aşezate una peste alta precum bateriile de creştere a găinilor. Aici se nasc căţeii de rasă. În fiecare cuşcă erau câte 5-6 pui, cu mamele lor. Toţi pregătiţi pentru vânzare.

Discuție cu camera ascunsă:

Crescător: "Aceia au cam 2 luni şi jumătate.

Reporter: "Ăştia au două luni şi jumătate…. . Da. Acolo, mămica lor a fătat patru fete şi aici, sora ei a fătat patru băieţi."

Priviţi cum arată această căţeluşă chinuită la maximum. Proprietarul o tratează pentru o infecţie la ochi şi recunoaşte că e sleită de puteri.

Discuție cu camera ascunsă:

Reporter: "Asta e mama lor?"

Crescător: "Ea e mama lor…"

Reporter: "Aoleu, nici nu are ochi!"

Crescător: "Are ochi"

Reporter: "Lăsaţi-o, săraca…"

Crescător: "A dărâmat-o că are şase pui. Este un pic mai bătrânică. După calculele mele - ar avea 60 de ani."

Vârsta n-a contat până acum, ci doar profitul … Spune că o va scoate din circuit. Dar nu pentru că îi e milă de ea, ci pentru că nu-i mai aduce bani …

Discuție cu camera ascunsă:

Traficant: "Nu mai are forţă. O să treacă în boxa pensionarilor, ca să nu o montăm. Dacă o montăm, nu mai reuşeşte să ducă sarcina la bun sfârşit.

Reporter: Săraca!"

Animalele sunt vândute pentru profituri uriașe

Într-o altă crescătorie neautorizată din Sintesti, câinii de rasă duc aceeaşi viaţa chinuită. Sunt crescuţi strict pentru venitul pe care-l aduc stăpânului.

Discuție cu camera ascunsă:

Reporter: "Cat costă?

Traficant: 6 milioane.

Reporter: "600 de lei Bichonul. Şi cât costă Terrierul?

Traficant: "10 milioane.

Reporter: "10 milioane… Woow…! Diferenţa de preţ.

Traficant: "10, da!"

La aproximativ 100 de cățelușe, câte am estimat în curtea sa, câştigul poate fi considerabil. Dacă fiecare naşte câte 5 pui, aceştia - vânduţi ulterior cu minimum 200 de euro bucata - ar aduce un profit de 100.000 de euro. Iar suma finală ar putea fi dublă, pentru că femelele sunt împerecheate de două ori pe an - fapt complet interzis de asociaţiile chinologice din întreaga lume.

Petru Muntean, vicepreședintele Asociației Chinologice Române: "La 8 luni, poate să mai aibă un pui. După care un an de zile nu mai are voie să reproducă. Este un regulament aplicat la nivel mondial, nu numai în România."

Imaginile l-au îngrozit pe Petru Muntean.

Reporter: "Uitaţi cum sunt"

Petru Muntean: "Tumora a glandei lacrimale. Aia trebuia operată. Vaaaai, vai, vai…. . Ăştia nu sunt câini de rasă.."

Reporter: "Nici măcar nu sunt Bichoni?"

Petru Muntean: "Nu. Sunt nişte căţeluşi albi şi atât. Păcăleşte lumea."

Sesizată de echipa de la Inspectorul Pro, Autoritatea Sanitar Veterinară a mers în control la crescătorul din Sintești.

Rareș Hăbean, purtătorul de cuvânt al ANSVSA: "Nu era o canisă, nu era înregistrată sanitar-veterinar şi, de asemenea, animalele nu erau identificate şi înregistrate. Adică, nu aveau carnet de sănătate, nu erau microcipați."

Amenda aplicată a fost de 4.500 de lei, pentru că animalele nu erau înregistrate la un cabinet veterinar. Crescătorul a primit un răgaz de 15 zile să intre în legalitate.

Inspectorii sanitar - veterinari au trecut însă cu vederea exact problema principală şi anume faptul că patrupedele fuseseră deja înmulţite şi pregătite pentru vânzare.

Legea privind Protecţia Animalelor interzice clar reproducţia câinilor care nu au pedigree - adică acele atestate recunoscute oriunde în lume, care indică arborele genealogic al animalului.

Rareș Hăbean, purtătorul de cuvânt al ANSVSA: "Nu ştim acest lucru, nu avem o dovadă în acest sens".

Reporter: "Dovada o să o vedeţi în reportajul de la Inspectorul PRO"

Traficant: Brigitte Bardot ce făcea cu un milion de pisici?

În cazul reproducerii fără pedigree, amenzile pot ajunge până la 10.000 de lei, iar câinii pot fi confiscaţi. Ori în cazul de faţă, legea nu a fost aplicată, spune Asociaţia Chinologică.

Petru Muntean, vicepreședintele Asociației Chinologice Române: "Ceea ce văd eu este o fermă de înmulţire a câinilor. Această persoană trăieşte din vânzarea unor câini, aşa - zişi câini de rasă. Păcăleşte lumea. E o tristețe mare ceea ce vedem"

Reporter: "Vrem să vă întrebăm, de ce nu vă autorizaţi?"

Proprietar câini Sintești: "Sunt înscris la Asociaţia Chinologică Târgovişte."

Silviu Stoica, preşedintele Asociației Chinologice Dâmbovița: "Nu-i adevărat, nu este membrul nostru."

Scuze similare susţine şi crescătorul din Berceni pe care autorităţile nici măcar nu l-au controlat.

Marian Stan, proprietar câini Berceni : "Mă autorizez, sunt în decurs de amenajare. Nici n-am vândut vreun câine"

Reporter: "Aţi negociat chiar cu noi pentru vânzarea mai multor câini".

Marian Stan, proprietar câini Berceni : "Nu-mi aduc aminte."

Îi amintim noi, căci înregistrarea există pe camera ascunsă şi poate fi pusă oricând la dispoziţia autorităţilor.

Reporter: "Dacă nu pentru vânzare, de ce aveţi atâţia câini acolo?"

Marian Stan, proprietar câini Berceni: "Sunt iubitor de animale"

Reporter: "Şi ce faceţi cu ei…?"

Marian Stan, proprietar câini Berceni: Brigitte Bardot ce făcea cu un milion de pisici, dacă nu vă deranjează?"

Reprezentanţii Asociaţiei Chinologice Române nu încurajează cumpărarea unui câine de pe internet. Este de-a dreptul imposibil, spun ei, ca un crescător corect să poată livra la orice oră, din zi şi din noapte, absolut orice rasă. Într-un astfel de caz, traficul devine evident.

Aşa că oamenii ar trebui să se îndrepte către crescătorii autorizate, iar lista se găseşte pe site-ul asociaţiei. E adevărat că şi preţurile vor fi mai ridicate decât cele ale traficanţilor, dar exemplarele sunt bine îngrijite şi au analizele şi vaccinurile obligatorii la zi.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!