Dezastru pe litoralul românesc: turiștii întâmpinați cu gunoaie, câini vagabonzi și terase închise

La început de sezon estival, litoralul românesc pare că ratează, încă o dată, startul. În sud, avem gunoaie, buruieni şi clădiri în ruină, iar în nord se construieşte de zor, fără nicio regulă urbanistică ori de bun simţ.

Au apărut într-adevăr şi oaze de civilizaţie, numai că de cele mai multe ori atunci când ies din hoteluri, turiştii dau peste aceleaşi staţiuni, uitate în timp. Primarii vorbesc depre bugete mici, dar să faci curăţenie, trebuie să fii doar gospodar. ''Inspectorul Pro'' a fost la malul mării şi aşteaptă să sesizaţi orice va supăra pe litoralul nostru.

Suntem la începutul unui sezon estival, dar lecţia e aceeaşi! Litoralul românesc s-ar putea învârti după soarele care răsare spectaculos din mare, dacă ar exista o viziune de ansamblu. O strategie pentru investitori şi dacă primăriile şi-ar face treaba. În nordul litoralului, în Mamaia şi Năvodari, se construieşte masiv, la doi paşi de turişti. Iar sudul, de la Eforie până la Mangalia, a ratat startul, aproape că întotdeauna.

Localnic: "Primarii nu se implică, cred că e o înţelegere între ei, de la Mangalia până la Mamaia, e totul la pământ"

Sudul litoralului, un loc părăsit, plin de gunoaie

Am fost să vedem cum arată staţiunile româneşti, la început de sezon. Am plecat din Bucureşti, pe Autostrada Soarelui. Pe kilometri întregi, se lucrează. După ce hotelierii au ameninţat cu greva fiscală, ministrul Transporturilor a promis că lucrările vor lua sfârşit pe 15 iunie şi vor fi reluate pe 15 septembrie.

Nici cei de la CFR nu par a fi mai inspiraţi. Dacă vrei bilet cu loc, trebuie să ţi-l iei cu multe zile înainte de vacanţă.

Ne-am oprit întâi în sudul litoralului. Am avut impresia că am ajuns într-un loc părăsit. Jupiter, Cap Aurora, Venus, Olimp, Neptun şi Saturn sunt cele 6 staţiuni administrate de primăria Mangalia. La 40.000 de locuitori există, oficial, 40.000 de locuri de cazare. Cândva faimoase, în lipsa investiţiilor şi a implicării autorităţilor locale, staţiunile s-au prăbuşit una după alta.

Turist: "Suntem dezamăgiţi, uitaţi ce dezordine, nici măcar băncile vopsite, iarba necosită, nestrânsa"

Între Venus şi Jupiter, pe un drum de vreo 3 kilometri, un singur angajat de la spaţii verzi Mangalia încearcă să scoată la lumina trotuarul. Mai avea un coleg, dar i s-a stricat motocoasa şi a abandonat tăiatul buruienilor.

Reporter: "În cât timp credeţi că reuşiţi să curăţaţi zona?"

Muncitor: "În jur de o săptămână"

Un localnic, care a investit atât banii lui cât şi pe ai fiului său, navigator, într-un spaţiu comercial şi într-un apartament din Saturn, îşi vărsa oful, la noi.

Localnic: "E mizerie, ce să spunem. Turiştii când vin, ce găsesc? Strâmbă din nas, gunoaie, mizerie, niciun coş de gunoi prin Saturn, vor şi ei curăţenie"

Clădiri în mizerie, abandonate sau nerenovate, sunt peste tot, în sud. În spațiile comerciale din Saturn, tencuiala cade peste tot.

În Neptun, zona dintre lac şi plaja, te descurajează. În apă, sunt tot felul de ambalaje. Pe mal, moloz şi buruieni. Iar pe plajă, administratorii încă strâng gunoaie. Nu e de mirare că în tot acest peisaj, întâlnim şi câini vagabonzi. Suferim din păcate de pe urma privatizărilor făcute pe genunchi. Fraţii Micula au pus mâna pe zece hoteluri emblematice din Neptun şi Olimp. Unele au fost vândute de fisc şi au fost cumpărate de câţiva patroni care promit acum investiţii serioase. Unul se afla chiar în centrul staţiunii Neptun. În fata hotelului, găsim însă un munte uriaş de gunoaie.

A doua zi ne-am întors la hotel, cu poliţia locală. Gunoiul dispăruse. Administratorul hotelului a recunoscut că mizeria a stat 10 zile în acel loc, dar s-a plâns că nu găseşte o firmă care să-i ridice molozul.

Administrator: "Am împrejmuit, au furat gardul, nu e nesimţire, nu avem ce face"

Tot el ne spune că investiţia se ridică la 7 milioane de euro. După 20 iunie, două etaje vor fi redate circuitului turistic. Proiectul ne duce cu gândul la o oază de civilizaţie, aşa cum se întâmplă în Venus, unde, în ultimii ani, au apărut resorturi de 4 şi 5 stele, comparative cu cele din Grecia sau Turcia. Păcat însă că atunci când ies din hotel, turiştii sunt aruncaţi înapoi în timp. Această familie tânără a plătit 2800 de lei pentru 5 zile de cazare, la un hotel de patru stele.

Familie: "Mi se pare că nu s-a investit nimic. Ba din contră, ceea ce era acum 2 ani, parcă e din ce în ce mai rău, gropi. Şi încă nu s-a deschis, nu sunt magazine, nu farmacii, am căutat nişte fructe, nu am găsit, am mers până în Jupiter.

Reporter: "Toate terasele sunt în renovare?"

Familie: "Zici că e o staţiune abandonată".

Reporter: "Va mai întoarceţi? "

Familie: "Aici nu, din păcate nu".

Viceprimar Mangalia: Nu s-au mai făcut investiții de pe vremea lui Ceaușescu

Dragoş Angelescu, viceprimarul oraşului Mangalia, încearcă o explicaţie. Spune că vrea să angajeze oameni pentru întreţinerea spaţiilor verzi. Are 18 locuri libere, dar nu pare a fi nimeni interesat.

Reporter: "Vă place cum arată litoralul românesc?"

Dragoş Angelescu: "Acum nu şi recunosc, dar facem tot posibilul să îl aducem la o limită decentă. Să avem trotuare, să nu avem câini vagabonzi, lipsa investiţiilor în infrastructura se vede, cred că nu s-au mai făcut de pe vremea lui Ceauşescu"

În ceea ce priveşte lipsa investiţiilor, susţine că nu sunt bani la bugetul local. Salvarea pare a veni de la fondurile europene. Pentru Saturn, Neptun şi Olimp există două proiecte de 10 milioane de euro, care prevăd modernizarea străzilor, refacerea trotuarelor, amenjarea parcărilor şi a iluminatului public.

Dragoş Angelescu: "Tind să cred că la anul vom fi gata cu Saturnul, Neptunul, Olimpul cel mai probabil în sezonul 2"

Primar Eforie Nord: Lucrările vor fi finalizate anul viitor

Lăsăm sudul în urmă şi găsim un dezastru şi în Eforie Nord. Ne întâmpină un adevărat şantier. Drumul spre plajă este pavat cu moloz, gropi şi cabluri lăsate la voia întâmplării. Staţiunea este într-un proces de modernizare, cu fonduri europene. Vorbim în total de 18 milioane de euro care ar trebui să schimbe faţa Eforiilor. Viitorul arată bine, dar prezentul e descurajant.

Robert Şerban este primarul oraşului Eforie.

Reporter: "Cum a început sezonul estival la Eforie?"

Robert Şerban: "Eu zic că bine"

Reporter: "Cum o să fie vara asta? "

Robert Şerban: "E compromisă fără discuţii, au venit oameni la plajă, în general bucureşteni. Şi au plecat oamenii la Mangalia. A zis unul fugi, dom'le că e sinistru aici"

Robert Şerban: "Până pe 20 iunie va fi circulabil. Se lucrează, este o finanţare europeană, nu pot opri lucrările"

Reporter: "Circulabil la nivel de?"

Robert Şerban: "Sper să putem pune primul strat de uzură. Finalizarea va fi anul viitor, până în sezon, în mai, 90 la sută".

Într-un cuvânt, haos peste tot, în mai toate staţiunile de la malul mării. Şi a venit rândul autorităţilor să înţeleagă că nu mai putem continua aşa. Nu e suficient ca primarii să se limiteze doar la a încasa impozite de 500 % - în cazul clădirilor lăsate în paragină. Este nevoie de mai mult. E timpul să trecem la un turism civilizat. Investitorii trebuie susţinuţi cu măsuri concrete. Iar cei care au putere de decizie şi control trebuie să se ridice odată la nivelul funcţiilor pentru care au fost aleşi sau numiţi.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!