Dezastru ecologic lângă Parcul IOR. Sute de copaci s-au uscat, după ce au fost găuriți intenționat. Care este miza

Bucureștiul pierde din puținul spațiu verde pe care îl are. Arborii au fost găuriți cel mai probabil cu bormașina pe un teren de zece hectare care a făcut parte dintr-unul dintre cele mai vechi parcuri ale Capitalei, spun autoritățile locale.

Sute de pini, plopi, frasini și stejari sunt acum uscați din cauza unei acțiuni pe care voluntarii de mediu o consideră criminală. Iată ce a descoperit Inspectorul Pro.

Dezastru ecologic lângă Parcul IOR - al doilea ca mărime din Bucureşti!

Filmările surprinse cu o dronă arată o mulţime de arbori sănătoşi care s-au uscat peste noapte. Copacii par să nu se fi distrus însă pe cale naturală.

Imaginea de la sol este şocantă. La baza trunchiurilor uscate se pot vedea găuri, făcute cel mai probabil cu o bormaşină. Urmele de rumeguş trădează o posibilă acţiune de distrugere.

Oamenii care locuiesc în zonă au sesizat Inspectorul Pro.

Vorbim despre 12 hectare uscate în estul Capitalei. O mare de pini, plopi, frasini şi stejari. Conform Primăriei Sectorului 3, zona făcea parte, până acum câţiva ani, din Parcul IOR.

Însoţiţi de un consilier local, de la primăria de sector, am luat la pas întreaga suprafaţă ca să vedem dacă toţi copacii uscaţi sunt perforaţi.

Temerile nu se opresc aici! Cei care locuiesc în zonă au reclamat la Primăria sectorului 3 că arborii ar fi fost chiar şi otrăviţi.

Eugen Matei, consilier local la Primăria Sectorului 3: ”Acest teren pe care îl ştiam parc de când eram copii. Am mers pe indiciul pe care l-au dat cetăţenii că se pun diverse substanţe chimice. A devenit clar că este o acţiune umană concertată. Cineva îşi doreşte ca acest parc verde să fie ucis sistematic".

Dan Trifu, preşedintele Ecocivica, povesteşte că a asistat de-a lungul anilor la multe tertipuri de distrugere a spaţiului verde, dar spune el că ceea ce se întâmplă în IOR le întrece pe toate.

Dan Trifu, preşedinte Ecocivica: "N-am văzut în viaţa mea. Este o crimă de mediu ce se întâmplă aici şi nu numai aici, ci în mai multe zone din Bucureşti. E metoda clasică a celor care au pus mâna pe astfel de spaţii. Le lăsa într-o paragina totală, fac tot posibilul să usuce vegetaţia şi să le permită construirea pe aceste terenuri".

Terenul cu arborii uscaţi a fost retrocedat în 2005.

Primul proprietar ar fi fost un bătrân care avea atunci 91 de ani. Cele 12 hectare nu au stat însă prea mult în posesia lui.

A cedat drepturile litigioase către o doamnă care are acum 88 de ani şi este proprietara mai multor spaţii de valoare din Bucureşti. Am mers să o căutăm.

Am fost surprinşi să aflăm că nici vecinii n-o cunosc, deşi are un apartament în respectivul bloc, pe numele ei, de ani de zile.

Vecin: "E fantomă, fantoma este”.

Reporter: "N-a stat niciodată aici?"

Vecin: ”Păi dacă nu ştiu nici cum arată la faţă, de unde să o cunosc”.

Reporter: "Şi de cât timp are apartament?"

Vecin: ”Eheee… de ani de zile…"

Nici Garda de Mediu nu a găsit-o

Comisarii Gărzii de Mediu au căutat-o pentru aceeaşi problemă. Nici ei nu au găsit-o.

Viorel Tufeanu, Comisar General al Gărzii de Mediu Bucureşti: ”Să efectuăm probe de sol şi din trunchiul copacilor, să vedem dacă au fost folosite substanţe asupra amplasamentului şi asupra copacilor".

Comisarii i-au lipit o invitaţie pe uşă pentru a se prezenta la sediu. În locul doamnei Cocoru, au răspuns avocaţii care o reprezintă.

Am luat şi noi legătura cu ei şi le-am solicitat de două ori un punct de vedere. Până la ora difuzării reportajului, nu ne-au dat niciun răspuns.

Inspectorul PRO a aflat că retrocedarea terenului către Maria Cocoru NU s-a făcut printr-o hotărâre judecatoareasca definitivă şi irevocabilă, ci prin două dispoziţii de primar general.

Am intrat în posesia documentelor. Ambele sunt semnate de Adriean Videanu. El era atunci primarul general al Capitalei. I-am cerut un punct de vedere oficial.

Reporter: "Vă sunăm pentru o problemă de pe vremea când eraţi primar… E vorba de retrocedarea unei bucăţi din parcul IOR."

Adriean Videanu: ”Eu am avut o comisie pentru Legea 10, unde am avut un preşedinte al comisiei, pe domnul Ludovic Orban, care era viceprimarul meu. Preşedintele Comisiei pe Legea 10 a avut întreaga responsabilitate. Efectiv, primarul investea cu autoritate decizia comisiei".

Ludovic Orban: ”Păi… na, ce să vă spun acum. Sunt plecat. Trebuie să-mi aduc aminte”.

Reporter: "Maine credeţi că am putea să ne întâlnim să ne explicaţi?"

În următoarea zi, Ludovic Orban nu ne-a mai răspuns.

Ce nu ne-au spus foştii edili am aflat noi. Bătrânul moştenitor deţinuse aici teren agricol, pe vremea când oraşul nu era atât de extins. Amenajarea parcului a început în 1965 şi s-a încheiat 5 ani mai târziu. În cadastrul din 1986 întreaga zonă apare clar definită în acte drept parc.

Dan Trifu, preşedintele Ecocivica: "Acest teren figura în registrul agricol. Atunci, eu nu puteam să-i dau un parc în intravilan, pentru că ar fi avut teren aici. Poate că o fi avut teren, dar – în momentul acela – îi dădeam teren agricol în echivalent, într-o localitate unde există o rezervă de teren, pentru a compensa. Asta spune legea şi aşa trebuia făcut!."

Primăria Sectorului 3 a atacat în justiţie retrocedarea şi a câştigat în primă instanţă. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis rejudecarea procesului.

Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3: "În opinia noastră acea retrocedare a fost ilegală! Vestitul proprietar, omul fără chip, doamna de 80 şi ceva de ani, doamna Cocoru care are în Sectorul 3 multe zeci de hectare puse în posesie, nu avea dreptul. Documentele care au stat la baza acestor retrocedări sunt falsuri grosolane”.

Reportr: Şi aveţi dovezi în sensul acesta?

Negoiță: ”Da. Le-am depus la dosar”.

Reporter: Şi ce s-a întâmplat cu cercetarea?

Negoiță: ”Nimic!"

Pentru început, Garda de Mediu i-a impus proprietarului să cureţe zona şi să o aducă la starea iniţială. Conform Ecocivica, legislaţia obliga proprietarii, într-un astfel de caz, să păstreze spaţiul verde.

Terenul este însă unul dintre acelea care atrag orice investitor. Aşa că decizia finală a instanţei este foarte importantă. Ea ne va spune dacă bucureştenii vor avea, sau nu, mai mult spaţiu verde în capitală.

Inspectorul Pro va urmări acest caz și vom vedea cine va învinge, betonul sau Spaţiul Verde.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 15-08-2022 19:06