Cum a reușit un sat din Germania să devină un exemplu pentru independența energetică. Investiția făcută de localnici

Chiar dacă o instalație eoliană costă cât aproximativ 10 hectare de parcuri foto-voltaice, investiția își merită banii, pentru că aduce comunității sute de mii de euro anual.

Inspectorul Pro vă prezintă povestea unei localități din Bavaria, unde zeci de familii produc curentul electric necesar pentru aproape o mie de case.

Bruck, un sat de lângă Munchen, cu doar 1.300 de locuitori, a devenit un exemplu de independența energetică. Oamenii de aici reușesc să producă curentul electric de care are nevoie localitatea lor. Totul, din surse regenerabile.

Câteva zeci de locuitori au strâns bani și au cumpărat o turbină eoliană. Investiția se ridică la 3,5 milioane de euro. Dar merită. Asigură consumul de electricitate pentru 800-1.000 de locuințe, în funcție de cât de tare bate vântul.

Hans este cel care a pornit motorul turbinei, la propriu, în 2016.

Hans Zauner, inițiatorul proiectului: „Vedem în toată lumea că suntem dependenți de alte tari în privință gazului și a petrolului. Daca acest lucru nu mai funcționează, nu mai avem nimic! Ceea ce produci singur, este sfanț!”.

Turbina produce și foarte mulți bani

Cu acest principiu a reușit să-și convingă prietenii să investească în proiectul său. Fiecare familie a contribuit, în mod egal, cu cate 62.500 de euro.

Hans Zauner, inițiatorul proiectului: „Într-un an, am primit 240-270.000 de euro, iar acum am ajuns la 400-450.000, să vă dați seama cât de mult a crescut prețul energiei”.

Dacă ar fi să comparăm investiția din Bruck cu un hectar de panouri fotovoltaice, turbina câștigă detașat. Este o sursă care poate produce de trei ori mai mult curent electric. Și aduce, implicit, de trei ori mai mulți bani.

De aceea, spune Hans, au optat pentru turbina eoliană și nu pentru un parc fotovoltaic. În discuția cu echipa de la Inspectorul Pro nu a scapăt însă din vedere greutățile prin care a trecut până și-a dus proiectul la bun sfârșit.

Hans Zauner, inițiatorul proiectului: „Problema principală a fost că mulți cetățeni au făcut tot posibilul să împiedice acest proiect. E ceva nou și oamenii au frică de ceva nou. Acum oamenii gândesc altfel, au altă viziune”.

La început, localnicii s-au împotrivit

La început, nimeni nu a vrut o moară de vânt în zonă: ba că strică peisajul, ba că face prea mult zgomot. Au urmat 5 ani de procese, în care Hans a luptat cu proprii sai consăteni pentru această idee.

Opoziția localnicilor nu a fost singura greutate cu care s-a confruntat. A fost obligat să cheltuiască peste 200.000 de euro doar pentru studiile de fezabilitate, care ar fi putut bloca defintiv proiectul.

„Problema numărul unu în Germania sau în Bavaria este protecția animalelor și a păsărilor. Dacă, de exemplu, o bufniță are un cuib în apropiere, la o distanță de 100 de metri, aprobarea devine imposibilă. S-a terminat! Bufnița este specie protejată”, a mai spus Hans.

Într-un final, a câștigat procesele. Și au mai fost necesare doar patru luni pentru ca turbina să fie pusă în picioare. A fost adusă pe bucăți și asamblată la fața locului.

Apoi, consătenii din Bruck s-au convins de beneficiile proiectului. 46 la sută din consumul total de electricitate al localității este acum asigurat de turbina eoliană.

Hans a câștigat atât de multă credibilitate, încât oamenii îl angajează drept consultant, atunci când vor să investească într-o afacere de succes, care să le aducă atât câștiguri cât și independența energetică.

Ideea din Bruck este aplicabilă și la noi în țară. Legislația românească permite persoanelor fizice - constituite, sau nu, într-o asociație - să învestească într-o turbină eoliană.

Dată publicare: 24-01-2023 20:00