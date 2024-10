S-au împlinit 9 ani de la tragedia din Colectiv. Sute de oameni au adus lumânări și flori: ”Nimeni nu a învățat nimic!”

Pentru a-i comemora pe cei care au pierit, sute de oameni au adus lumânări, coroane și buchete de flori la locul unde s-a petrecut nenorocirea.

O ceremonie a fost organizată și la Iași.

La locul în care s-a întâmplat tragedia de la Colectiv au venit, miercuri seară, sute de oameni cu flori și lumânări. În fața fostei fabrici Pionierul este acum un adevărat altar, cu fotografiile celor 65 de oameni ce au murit în urmă cu 9 ani.

”Am cunoscut multe persoane care.. unele au pierit, altele au supraviețuit, dar au rămas cu foarte multe traume, atât fizice, cât și psihice. În onoarea lor, în amintirea lor am venit să aprind o lumânare.”

Răzvan a pierdut mulți prieteni în seara de 30 octombrie 2015. Grav este că, spune el, că în ani care s-au scurs de atunci nu s-a schimbat nimic.

Răzvan Alexandru - apropiat al victimelor: ”Cu foarte mulți dintre ei am cântat, am petrecut, am râs și i-am îngropat. Cel mai rău este că după 9 ani nimeni nu a învățat nimic. Oameni obișnuiți care contiună ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Nu putem aștepta de la nimeni, de la autorități, de la absolut nimeni să facă ceva. Noi trebuie să facem prima oară ceva și din păcate nu facem.”

”Sunt foarte mulți tineri care au pierit, oameni tineri, geniali cu școală.. Tineri care puteau să facă ceva pentru țara asta. Tineri care au murit din cauza nepăsării.”

Au venit și oameni care nu au pierdut rude sau prieteni la Colectiv. Consideră însă că această tragedie nu trebuie uitată.

”Majoritatea dintre ei sunt de vârsta mea, 19 ani. Și nu aș putea trăi cu sentimentul că părinții, prietenii mei ar putea trăi cu sentimentul că aș putea pieri într-un astfel de incendiu.”

Și la Iași, peste 200 de tineri au pornit în marș prin centrul orasului, cu steaguri si pancarte, pentru a comemora 9 ani de la Colectiv.

Tudor Mihăilă, reprezentantul studenților Universității Gh. Asachi din Iași: "Tragem încă un semnal de alarmă către sistem, către stat, că tinerii își doresc să fie în siguranță chiar dacă se distrează în cluburi. Și părinții noștri să stea liniștiți acasă să nu stea cu grijă că nu ne mai putem întoarce dimineață vii acasă".

Tânără: "Și în momentul de față încă mă uit când intru într-un local să văd dacă se întâmplă ceva mă uit pe unde ies prima dată. Am tendința de a mă pune cat mai aproape de ușă."

Tânără: „Toți sunt oameni normali copii frați surori părinți. Este unul din cele mai triste lucruri că unii și-au pierdut o parte din familia altii speranța în societate. N-o să fie niciodată lăsati să fie uitați.”

Tânăr: „Evenimentul de atunci m-a marcat, eram mic copil. Și mă gândeam wow câte vieți s-au dus de la o prostie de la o neatenție. Și trebuie să fim solidari.”

În noaptea de vineri, 30 octombrie 2015, un incendiu devastator a cuprins Clubul Colectiv, în timpul unui concert susținut de trupa Goodbye to Gravity.

A fost cel mai grav accident de după Revoluție, cu cele mai multe victime și cei mai mulți răniți, peste 180.

În cei 9 ani care au trecut de atunci, în țara noastră nu a fost construit niciun spital unde pot fi tratați marii arși, în ciuda promisiunilor făcute de autorități.

