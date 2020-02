Eroul de la Colectiv. Un tănăr a povestit cum s-a întors în iadul din club ca să salveze vieți

Unul dintre eroii de la Colectiv, care s-a întors în club și a salvat mai mulți răniți, a stat de vorbă cu Tedy Ursuleanu despre tragedia din 30 octombrie 2015 și momentele de groază care i-au marcat viața pentru totdeauna.

De altfel, tot el este cel care a ajutat-o pe Tedy să iasă din clubul groazei, însă abia după 2 ani de la această dramă au reușit să se cunoască - după cum au povestit chiar ei într-o înregistrare video postată pe Youtube.

Tănărul vrea să rămână anonim și insistă chiar și acum, după 4 ani, ca numele său să nu fie făcut public.

El povestește că a ajuns întâmplător la concertul trupei Goodbye to Gravity, unde trebuia să se întâlnească cu câțiva prieteni și să plece. Însă, pentru că trupa GTG avea ”un sound aparte”, a decis să rămână puțin.

Tănărul spune că, după ce a izbucnit focul în tipul concertului, la fel ca toți ceilalți, nu s-a gândit că este într-un pericol foarte mare, pentru că ... ”nu te aștepți ca în 10 secunde să ardă un club întreg”.

”A urlat un prieten, a țipat cât l-au ținut plămânii „Ieșiți afară că arde!". Trebuie să-ți recunosc că nici atunci nu am avut un sentiment de ăsta că trebuie să ies acum. Mă așteptam să se întâmple ceva, adică ok, arde, dar nu te aștepți ca in zece secunde să ardă un club întreg. Da! Când am văzut efectiv 300 de oameni că o rup la fugă am zis ok, trebuie să ies.

Mi-am luat partenera cât am putut eu de strâns și am căutat s-o împing în față cu toată forța, să o scap de acolo, să iasă de acolo. Am pierdut-o la un moment dat, a luat-o efectiv, a luat-o mulțimea și am pierdut-o. Pe mine m-au prins în container. Inițial am reușit să mă proptesc în niște ... ca niște birouri mai înalte, așa, unde stăteau oamenii de pază, bodyguarzii. Când a venit mulțimea din spate și mai tare, m-au zdrobit efectiv de acele birouri. Îmi amintesc că până să ajung la acele birouri nu aveam un stres foarte mare, am ieșit chiar cu un pahar, ceva de genu, și mă rog...și la un moment dat s-a făcut beznă. Am căutat să mă... Înainte să se facă beznă mi-am dat seama că o să mă strivească și am căutat să mă bag ușor pe lângă oameni am reușit să mă bag pe lângă 2 oameni, cât să mă strecor și s-a făcut beznă. Am avut instinctul să mă las pe burtă mi-am dat seama că nu o să pot să respir altfel.”

Colectiv - un container cu efectul unui motor cu reacție: ”Au început să cadă oameni peste mine”

Eroul de la Colectiv povestește în continuare, în discuția cu una dintre supraviețuitoarele incendiului, Tedy Ursuleanu, că momentul cel mai cumplit din club a fost atunci când s-a deschis a doua ușă din club, iar oxigenul a intrat în contact cu focul din clădire.

Efectul a fost devastator pentru tinerii blocați înăuntru.

”Nu m-am gândit că acel container va fi un cuptor cu 2000 de grade care va avea, efectiv, efectul unui..motor cu reacție. Pentru că asta s-a întâmplat. Când s-a deschis a doua ușă, a luat oxigen tot ce ardea, înăuntru, în club și containerul a avut efectul unui motor cu reacție și s-au făcut 1.000 - 2.000 de grade. M-am lăsat pe burtă, așa cum spuneam, s-a făcut negru, și.. am încercat să mă mișc, dar în același timp mi-am dat seama că dacă încerc să mă mișc or să treacă 400 de oameni peste capul meu. Și am căutat să stau cu mâinile pe cap și atunci au început să cadă oameni pe mine.

Au început să cadă din ce în ce mai tare. La un moment dat nu m-am mai putut mișca și au început urletele. Au început urletele, a început căldura, se auzea așa ca un vuiet. Efectiv se auzea un vuiet, cred că era.. efectiv flăcără, cred ca treceau flăcări pe deasupra mea, cred că trecea o flacără, efectiv cred că a fost ca un motor cu reacție care trecea pe deasupra mea. Eu eram băgat sub oameni iar...ei se topeau pe mine...

Nu știu cum să zic, nu știu să-ți spun cum am ieșit de acolo. Nu știu să-ți spun. Țin minte doar că m-am m-am proptit foarte tare în vârfurile picioarelor până mi-am smuls vârfurile pantofilor, m-am proptit foarte, foarte tare, și-am ieșit... pe... ca-n tranșee. Pe coate și pe brațe. Probabil trăgând peste mine niște oameni. Prietenul meu care a țipat că vom arde, el apucase de mult să iasă, era deja afară, și mi-a povestit: „Ai fost singurul care a ieșit în timp ce a explodat toată chestia aia și ai ieșit arzând, și de tine se țineau oameni. Ai ieșit pe sub ei arzând.” - mai spune el.

După ce a ieșit din acel infern, bărbatul spune că primul său gând s-a îndreptat către partenera sa din acea seară, care se pierduse de el în toată acea nebunie. Astfel că, disperat, le-a cerut prietenilor săi să-l ajute să o caute ...în club.

Nu în ultimul rând, el a subliniat, oarecum dezamăgit, faptul că, deși a păstrat acasă hainele din acea noapte, nimeni nu i le-a cerut pentru a fi analizate la proces, pentru a fi studiate și constituite, eventual, ca probe.

”Și ăla a fost momentul în care efectiv ne-am întors, eram 3 oameni afară și am văzut o mare de oameni. Arzând. Am reacționat instinctiv, e normal să reacționezi instinctiv erau urlete cum nu auzisem în viața mea și deja le auzeam încercând să ies de acolo. Hainele mele, pe care încă le-am acasă sunt... sunt pline de piele topită... și de carne topită... Am crezut că cineva îmi va cere chestiile alea ca probe, dar nu le-a cerut nimeni...” - povestește eroul anonim de la Colectiv.

Eroul de la Colectiv: ”În fiecare secundă în plus murea câte un om acolo”

În continuare, în discuția avută cu Tedy Ursuleanu, bărbatul spune că, după ce a ajuns înapoi în club, ca să își caute prietena, a găsit-o și pe Tedy, care striga de durere din cauza unui picior.

În goana după salvarea a cât mai multor vieți, când conta enorm fiecare secundă care trecea, el spune că nu îi mai păsa că exista riscul să fie rupt un picior, deoarece ... acesta era răul cel mai mic.

”Urlam cât mă țineau plămânii, îi strigam numele în speranța că mă aude, că e sub voi și încercând să scot cât mai mulți dintre voi, pentru că... e greu de povestit ce era acolo... Da, nu știam cum să... Mi-am dat seama că toată lumea e în stare de șoc și ... Da, îmi aduc aminte că... pe mulți i-am luat de turul pantalonilor, pentru că dacă îi luam de haine, hainele erau de fapt lipite de ei și căutam să apuc de o parte a corpului cât mai ferită... Da, îmi aduc aminte cum m-am proptit în picioare cu tine și era să-ți rup piciorul pe care îl aveai prins și ai țipat foarte tare, însă în disperarea aia nu trebuia să pierd nici măcar o secundă. Adică... fiecare secundă în plus, în fiecare secundă în plus murea câte un om acolo... Nu mă interesa că-ți rup piciorul. Poate pare crud, dar exact în secunda aia chiar la asta m-am gândit. Chiar nu mă interesa dacă îți rupeam piciorul, sunt absolut convins că ți-l puneau la loc.

Ca mulți alți oameni de acolo căutam să scot cât mai mulți și cât mai repede și nu mă interesa cum fac asta. Am strigat la câțiva oameni de acolo să ia niște butoaie, existau niște butoaie rotunde circulare și să spargă acele uși, erau legate cu niște lacăte din astea imense. Nu înțeleg de ce, dar așa erau legate, e normal într-un fel... Și au luat. Și eu am luat împreună cu cineva acele butoaie și am dat cu toată forța, pentru că m-am gândit că e mult mai ușor să vă scoatem dacă deschidem acele 2 uși să vă scoatem pe acele 2 uși. Erau mult mai mari, era altceva decât pe ușițele alea 2 mici. La un moment dat, efectiv mi-am dat seama că eu trebuie să mă întorc, pentru că nu o găseam pe ea, eu m-am întors să fac ce făceam și mai devreme, să o caut pe ea și să scot oameni.” - povestește bărbatul, care nu vrea ca numele său să fie cunoscut.

Eroul de la Colectiv: ”Am văzut eu în filme că-și punea Rambo ceva ud la gură și se ducea în club ca să nu inhaleze fum”

Înainte să se întoarcă în clubul groazei din Colectiv, tânărul a improvizat o măsură de protecție, așa cum văzuse în filmele lui Sylvester Stallone cu Rambo: și-a înmuiat o bucată din propria cămașă arsă într-o baltă din apropiere și, cu ea la gură, a revenit în clubul incendiat.

El spune că acela a fost un moment groaznic, deoarece a găsit acolo oameni carbonizați. În plus, deși a rugat 2 polițiști să intre cu el și să-l ajute, aceștia au refuzat.

”Cei care am fost acolo și am făcut asta am intervenit în primele câteva secunde cât era omenește posibil. După ce am reușit să degrevăm acel container, să degrevăm intrarea în container și absolut în club, țin minte că am văzut eu în filme că-și punea Rambo ceva ud la gură și se ducea în club ca să nu inhaleze fum, la fel, și mi-am amintit că aveam o cămașă pe mine la un moment dat, care a ars. Care era, ce să vezi, era la 2 metri, 3 metri de intrarea aia, o baltă și zic ia uite ce draguț, că e direct o baltă, mi-am pus-o la gură și am intrat înauntru...

Ăsta a fost un moment din ăla care te face să ți se ridice părul pe tine. Am sărit peste...peste oamenii carbonizați care erau deja în container. Și săreai, încercai să-i sari, așa, și să intri în club... Efectiv... Nu știam, a rămas cineva, n-a mai rămas cineva. Unde e ea? În container nu era. Țin minte că acela a fost un moment când m-am dus către polițiștii, cei 2 polițiști veniți și le-am zis ,,Haideți cu mine înăuntru!". N-a vrut să intre nimeni. Și ce a fost înăuntru și acolo e un pic de nedescris, dar...” - mai spune el.

Interviul complet, realizat de Tedy Ursuleanu, poate fi vizionat mai jos:

Efectele tragediei asupra eroului din Colectiv: 2 ani de ”furie” și auto izolare

După aceste momente de groază, teribile pentru oricine, bărbatul spune că viața i s-a schimbat complet și a început să se îndepărteze tot mai tare de oameni.

”Toate s-au transformat într-o furie de necontrolat”, spune el, până când, după 2 ani, a reușit să o cunoască pe Tedy.

În acei 2 ani, însă, el nu a mai ținut legătura cu familia, s-a despărțit de logodnica sa, astfel încât la un moment dat se ”izolase total” față de lume.

”După 2 ani de zile eram în container”, spune el, până când a reușit să o cunoască personal pe Tedy, care s-a transformat într-un exemplu de luptă pentru viață, un model viu al războiului cu moartea.

”La 4 ani după Colectiv e clar că din punctul meu de vedere nu s-a schimbat absolut nimic. Faptul că vedem niște ,,circoteci'' la televizor cu clasa politică, asta nu înseamnă că s-a schimbat ceva. Însă cred că la 4 ani după Colectiv, România are alt suflu. Noi avem alt suflu. Au existat niște mișcări de oameni, au existat niște proteste. România a început, după Colectiv. A fost primul moment când în România, acea pătură socială medie a spus ,,Gata!".” - mai spune tănărul.