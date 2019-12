Ce spunea Piedone în 2015, după tragedia din Colectiv: ”Îmi asum această vină morală”

Fostul primar Cristian Popescu Piedone, unul dintre personajele principale cercetate în dosarul Colectiv, nu dorește, deocamdată, să comenteze prima sentință dată de Tribunalul București în acest caz.

Contactat de Știrile Pro TV, fostul edil a declarat că în acest moment nu vrea să vorbească despre sentința Tribunalului, dar că ar putea face câteva declarații peste câteva zile.

Astfel, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat - în primă instanță - în dosarul Colectiv, la 8 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în legătură cu eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru club.

Piedone a demisionat din funcția de primar al sectorului 4 în noiembrie 2015, la 4 zile după producerea tragediei din Colectiv. Într-un comuicat de presă, el a afirmat că îi pare rău și a transmis condoleanțe familiilor îndoliate.

Totodată, el spunea că își asumă ”vina morală”, iar despre cea legală lasă ”Justiția să îți spună cuvântul”.

”Îmi prezint astăzi demisia de Primar al Sectorului 4, în semn de respect față de victimele tragediei și sper ca vidul legislativ și carențele administrative să tragă un semnal de alarmă, de la cel mai simplu funcționar, până la cel mai înalt for legislativ.

Poate că atunci când mii de oameni ies în stradă să-ți ceară să pleci și alte mii cer același lucru pe rețelele de socializare, e bine uneori să asculți. Îmi asum această vină morală, cât despre cea legală, voi lăsa Justiția să își spună cuvântul.” - spunea Piedone în 2015.

Însă, 3 ani mai târziu, în octombrie 2018, fostul primar a afirmat că a făcut tot ce a putut și că alte persoane, care apar la TV, nu au făcut tot posibilul ca această tragedie să nu se mai repete.

De asemenea, el spunea că oamenii care au protestat nu știau pentru ce i-au cerut să plece din funcție: „Demisia mea nu a fost un act de normalitate”.

”Demisia mea nu a fost un act de normalitate. Am fost ales, nicidecum numit într-o funcție, ca alții, iar oamenii din Sectorul 4 trebuiau să mă trimită acasă, nu ultrașii din galeriile de fotbal. Am decis însă să plec singur și nu am plecat cu umerii plecați, pentru că Dumnezeu îmi este călăuză și singurul martor. Ceea ce au însemnat acele zile voi spune în fața judecătorului, iar in zilele in care am fost arestat, am asteptat pentru o clipă ca DNA-ul sa aresteze cei peste 3600 de primari din Romania, care au eliberat autorizatii/acorduri de funcționare , la fel ca si mine , respectand legea.” - spunea Piedone în 2018.