Un nou trend de pe TikTok, criticat de oameni din întreaga lume. Tinerii pozează în ipostazele victimelor Holocaustului

În filmulețe, acești tineri poartă un anumit tip de machiaj care imită arsurile sau vânătăile, în timp ce povestesc cum au murit în lagărele de exterminare naziste, transmite Insider.

Mulți dintre aceștia se folosesc de „Steaua galbenă a lui David”, pe care evreii erau obligați să o poarte sau sunt surprinși în timp ce poartă haine care imită uniformele din lagăre.

Aceste filmulețe folosesc hashtag-uri precum #Holocaust și #heaven (n.r. „rai”) și au fost vizionate de mii de ori.

Aceste trend a fost criticat de mai multe persoane.

„Putem, vă rog, să oprim astfel de trenduri ale Holocaustului pe TikTok? Este vorba de antisemitism și cu toții îl încurajați”, a scris un utilizator.

Una dintre tinerele care a luat parte la acest trend a spus că a făcut acest lucru pentru „a-i educa pe oameni” și pentru că „este important să împărtășești astfel de povești”.

„Întotdeauna am fost interesată de istoria Holocaustului și am vrut doar să fac un videoclip creativ care să-i informeze pe oameni. Nu am vrut ca asta să fie ceva jignitor”, a mai spus ea.

It starts with a lack of education and understanding. And often ends with a lack of empathy, the need for attention, and the want to have a viral moment on a disgusting trend. @TikTokSupport @tiktok_comms pic.twitter.com/v40B1Y7A50