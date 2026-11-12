Mauricio Pochettino este favorit pentru a-l înlocui pe Michael Carrick pe banca de antrenori a lui Manchester United, potrivit The Athletic, după cum citează News.ro.

Însă această potenţială revenire este încă departe de a fi confirmată, întrucât Guardiola nu s-a arătat foarte grăbit să preia un post.

La începutul sezonului, el a refuzat, printre altele, o ofertă din Italia de a prelua conducerea naţionalei.

Considerat unul dintre cei mai buni antrenori din lume

Considerat unul dintre cei mai buni antrenori din lume, dacă nu chiar cel mai bun, fostul mijlocaş nu va fi totuşi uşor de convins. Conştienţi de sarcina care îi aşteaptă, factorii de decizie americani ar avea planuri măreţe pentru a-l atrage. Chestiunea salariului său nu ar trebui să reprezinte o problemă, conducerea fiind dispusă să scoată carnetul de cecuri pentru a-l atrage. Însă esenţa problemei rezidă în primul rând în dorinţa antrenorului de a-şi încheia pauza.

Epuizat de cei zece ani petrecuţi pe banca de antrenori a echipei City şi de stresul intens asociat acestei funcţii, care i-a lăsat chiar sechele fizice, Pep Guardiola a decis să ia o pauză şi, deocamdată, nu pare interesat să revină la cârma unei echipe.

Însă, din partea Statelor Unite nu s-ar considera neapărat înfrânţi. În primul rând, contactele cu Pep Guardiola sunt de multă vreme, US Soccer încercând să-l convingă să preia conducerea echipei naţionale înainte de Cupa Mondială din 2022 din Qatar. În al doilea rând, catalanul a urmărit deja evoluţiile echipei naţionale americane în trecut.

Cuvinte de laudă la adresa lui Mauricio Pochettino

După cum reaminteşte The Athletic, antrenorul în vârstă de 55 de ani a avut cuvinte de laudă la adresa lui Mauricio Pochettino şi a Statelor Unite în 2024: „Statele Unite reprezintă un context fascinant. Acolo se poate construi un proiect pe termen lung şi se poate duce echipa naţională la un nivel superior. Potenţialul este real, având în vedere dimensiunea populaţiei, importanţa acordată sportului şi aşa mai departe”, afirmase el.

În al treilea rând, nu trebuie uitată relaţia specială pe care Pep Guardiola o are cu Statele Unite. Deşi şi-a încheiat cariera de jucător în Mexic, în 2006, antrenorul a decis să-şi petreacă anul sabatic în 2012 la New York, după plecarea de la FC Barcelona şi înainte de a reveni la Bayern în vara următoare.

În cele din urmă, după cele două meciuri din Liga Naţiunilor CONCACAF împotriva Haiti, meciul amical împotriva Jamaicăi, programat în decembrie, nu este o dată FIFA, ar implica doar jucători locali, iar Pep Guardiola ar putea, prin urmare, să nu debuteze înainte de martie 2027. Acest lucru i-ar permite să-şi prelungească pauza cu încă câteva luni... şi, eventual, să răspundă favorabil la apelul Statelor Unite, notează presa internaţională.