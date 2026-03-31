După ce în ultimele luni am discutat despre scumpirea anumitor componente ale calculatoarelor, un nou val de majorări începe să se resimtă.

Quatarul, un important exportator de heliu, influențează prețul semiconductoarelor și al memoriilor RAM, esențiale pentru computere și telefoane mobile.

În timp ce cipurile încă nu s-au scumpit, datorită strategiilor producătorilor de a-și menține stocurile, memoriile RAM și cardurile de memorie au început deja să fie afectate. Sony a anunțat suspendarea temporară a producției de carduri de memorie, apreciate de creatori de conținut pentru tehnologia avansată și durabilitatea lor.

Compania se numără printre primele victime ale tensiunilor din Orientul Mijlociu. În plus, Sony a informat că prețurile pentru PlayStation 5, PlayStation 5 Pro și PlayStation Portal vor crește semnificativ. În Europa, PlayStation 5 Pro ajunge acum la aproximativ 900 de euro, în funcție de piață și TVA.

Informațiile complete le puteți afla din video-ul atașat.