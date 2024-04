Diferențele dintre telefoanele Samsung și Android și de ce apare confuzia la nivelul utilizatorilor obișnuiți

De aceea, este foarte util de înțeles diferența dintre telefoanele Samsung și Android.

Telefoanele Samsung funcționează pe sistemul de operare Android.

Android este un sistem de operare mobil, în timp ce Samsung produce telefoane și tablete care rulează pe Android. Pe scurt, Android oferă platforma pe care telefonul Samsung rulează aplicații și servicii, arată publicația MakeUseOf.

La fel cum Windows și macOS sunt sisteme de operare pentru computerele desktop, Android este unul dintre cele două sisteme de operare majore pentru dispozitivele mobile. Celălalt este iOS de la Apple, care rulează pe iPhone-uri.

Există și alte sisteme de operare pentru smartphone-uri, dintre care unele au dispărut și nu mai sunt dezvoltate, cum ar fi Windows Mobile, BlackBerry OS și Tizen.

Android nu este o companie și nu produce smartphone-uri, la fel cum Windows nu este o companie, ci este produsul Microsoft.

Mai mult decât atât, producătorii de telefoane și tablete integrează adesea Google Mobile Services (GMS) alături de Android, care oferă interfețe și aplicații licențiate de Google, precum Google Search și Google Chrome. Cu toate acestea, Android și GMS nu sunt legate intrinsec, căci un telefon ar putea rula Android, fără să folosească serviciile Google sau alte interfețe și aplicații proprietare.

Google deține și dezvoltă Android, dar sistemul de operare în sine este gratuit și open-source pentru ca alți dezvoltatori să-l folosească și să-l personalizeze. Mai exact, se poate spune că-i adaugă plus-valoare.

Diferențele dintre telefoanele Samsung de alte dispozitive Android

Dacă Android este un sistem de operare, cum se încadrează Samsung în acest sistem? Samsung este o companie globală de electronice, care produce echipamente precum monitoare, aparate electrocasnice inteligente și televizoare. De asemenea, produce și vinde smartphone-uri, tablete și alte gadgeturi electronice de consum.

Samsung își vinde telefoanele produse sub marca „Galaxy", care se împarte în linii de produse precum Galaxy Z (dispozitive pliabile) și Galaxy S (dispozitive de top, de înaltă performanță), ori Galaxy A- de clasă medie. Deși Samsung a cochetat cu alte sisteme de operare mobile, toate smartphone-urile Samsung Galaxy rulează în prezent sistemul de operare Android.

Un lucru care diferențiază telefoanele Samsung de alte telefoane care rulează pe Android este One UI (denumit anterior Samsung Experience și TouchWiz). One UI este "skin-ul" personalizat sau stratul de software pe care Samsung îl adaugă peste Android pentru a face ca dispozitivele sale Galaxy să se distingă de alte opțiuni - mai exact, interfața grafică cu care interacționează utilizatorul.

One UI este considerat unul dintre cele mai bune skin-uri Android, deoarece este plin de funcții, opțiuni de personalizare și aplicații și servicii Samsung pe care Android în sine, ca sistem de bază, nu le oferă. Unele dintre aceste caracteristici includ Edge Panels, Modes and Routines, Secure Folder și asistentul vocal Bixby. De fapt, multe dintre inovațiile software ale Samsung au fost adoptate în experiența Android de bază, sub alte denumiri.

Sunt toate telefoanele Android la fel?

Cu siguranță nu. Samsung este doar una dintre numeroasele companii care utilizează Android pentru dispozitivele sale. Printre ceilalți mari producători de smartphone-uri se numără Google (cu seria Pixel ), Sony, Motorola, OnePlus, Xiaomi, Oppo-Realme și Vivo, și, de ce nu, Huawei, care însă nu mai are dreptul să folosească serviciile Google din cauza embargoului impus de SUA, așa că și-a dezvoltat o alternativă proprie, bazată tot pe Android.

La fel ca și Samsung, toți acești producători importanți de smartphone-uri adaugă interfața lor personalizată peste baza Android. Acest lucru îi ajută să își diferențieze dispozitivele, să iasă în evidență în fața concurenței și să ofere ceva unic clienților lor.

Unele skin-uri Android se referă mai ales la aspectul estetic, în timp ce altele se concentrează pe oferirea mai multor funcționalități.

Experiența Android de bază, nealterată, dezvoltată de Google, este cunoscută sub numele de "stock Android". Pe vremuri, era rar să găsești un telefon care să ofere experiența stock Android. În zilele noastre, este ceva mai frecvent, mai ales cu telefoanele Pixel de la Google care rivalizează cu ofertele Samsung.

Evoluția telefoanelor Samsung odată cu Android

Android este un sistem de operare în continuă evoluție. Google lansează o nouă versiune majoră în fiecare an. Pentru o lungă perioadă de timp, Android și-a numit versiunile după prăjituri (Nougat, Oreo, Pie), dar acum se limitează la denumiri numerice, cum ar fi Android 13 și Android 14.

Pe măsură ce Android evoluează, la fel se întâmplă și cu One UI de la Samsung. În general, Samsung lansează o nouă versiune majoră One UI pentru fiecare actualizare majoră a Android, dar compania lansează și actualizări minore în cadrul acestui ciclu. De exemplu, actualizarea One UI 6, plină de funcții, se bazează pe Android 14, dar cea mai nouă actualizare One UI 6.1 deblochează funcțiile Galaxy AI pe telefoanele Samsung mai vechi.

Toturși, telefonul dvs. Samsung nu va primi actualizări Android sau One UI la nesfârșit. De obicei, Samsung susține dispozitivele sale mai noi cu aceste actualizări majore timp de patru ani de la lansare. După aceea, telefonul dvs. va primi doar actualizări critice de securitate, deși chiar și acestea se vor opri în cele din urmă.

Este demn de remarcat faptul că Samsung se îmbunătățește în ceea ce privește suportul software, promițând șapte ani de actualizări majore Android și actualizări de securitate pentru întreaga gamă Galaxy S24.

Cu toate acestea, deoarece telefoanele Samsung folosesc un skin personalizat, acestea nu vor primi actualizări la fel de repede ca telefoanele Google Pixel care rulează Android stock. De asemenea, rapiditatea cu care primești actualizările One UI depinde de locația ta și de operatorul de telefonie.

Opinia generală: Android e Samsung?

Acum că știți care sunt diferențele dintre Samsung și Android, puteți cântări bine opțiunea de a cumpăra un asemenea telefon. Asta însă ține de preferințele personale, deși există un motiv întemeiat pentru care Samsung vinde marea majoritate a telefoanelor cu Android din lume. Potrivit Statcounter, Samsung deține 23,69% din cota de piață globală a smartphone-urilor la momentul redactării acestui articol, fiind pe locul al doilea după Apple.

Există o mulțime de telefoane Samsung pentru fiecare buget: linia Galaxy S are avantajul celui mai bun hardware, iar linia Galaxy A este mai accesibilă fără prea multe sacrificii financiare.

Cu toate acestea, dacă nu sunteți un mare fan al skin-ului personalizat One UI de la Samsung, puteți să vă orientați către alți producători. Telefoanele Google Pixel, cu experiența lor Android stock, ar putea fi o alegere bună. Alternativ, puteți uita de Android și să optați pentru un iPhone. Aici este de notat că Apple dezvoltă atât hardware-ul, cât și software-ul, dar au o abordare diferită față de producătorii Android, și nu numai din punct de vedere financiar.

Seria Galaxy S a luat naștere în 2010, primul telefon din gamă fiind vândut în peste 20 de milioane de unități. Deși Samsung s-a poticnit la jumătatea drumului din cauza concurenței, compania pare să fi recuperat din handicap.

