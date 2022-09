Energie și sustenabilitate la târgul de tehnologie IFA Berlin 2022. Mulți producători și soluții inedite

Am văzut baterii portabile mari, bune și pentru situații de urgență. Pot fi conectate și la panouri fotovoltaice portabile. Pe listă am trecut și mașinile de spălat care sunt cu 50% mai eficiente, datorită inteligenței artificiale.

La acest târg de tehnologie am descoperit o nouă linie de produse. Acumulatori mari și panouri fotovoltaice portabile. Mulți producători, soluții și prețuri similare.

Marian Andrei, ILikeIT: „Această baterie portabilă care cântărește puțin peste un kilogram poate încărca și un laptop de până la cinci ori, are o priză de 12 volți pentru diverse accesorii de mașină cum ar fi un compresor pentru umflat roți sau un frigider portabil. Are patru porturi USB pentru încărcare rapidă, și de telefoane mobile și o priză de 220 volți. Poate fi încărcată ușor acasă la o priză obișnuită sau la un panou solar, ca cel de aici care are 160 W”.

Și cei de la Jackery au venit cu o roată care poate stoca energie. Și de fiecare dată când este plimbată se mai încarcă puțin cu ajutorul unui dinam. Au și un troler cu panouri retractabile. Creativi, nu? Revenind însă la casă, avem o generație nouă de electrocasnice, mult mai eficiente. Mai ales la mașini de spălat ori uscătoare.

Antonio Desimone, Samsung: „Grație Smarthing putem să-l facem pe consumator conștient de consumul fiecărui aparat. Putem să-l alertăm dacă ceva poate fi făcut, de exemplu dacă lasă ușa frigiderului deschisă primește o notificare. Cu noua mașină de spălat putem economisi până la 70% din energie datorită tehnologiei noastre. Poate spăla la temperaturi și mai scăzute cu și mai puțin detergent”.

Dogu Dost, Beko: „Mașinile noastre fabricate în România vin cu tehnologie Aquatech, care economisește până la 50% din timpul de spălare. Tamburul se învârte mai puțin datorită vortexurilor de apă. Nu doar că economisim apă, ci și energie. Echivalentul clasei A-30, conform reglementărilor noi”.

Grație noilor tehnologii, putem controla și de unde vine energia și cum s-o folosim la costuri minime.

Jordi Garcia Schneider: „Diferiții consumatori pe care îi ai acasă, boiler, mașină electrică sau altele, pot fi automatizate. Pot să-i spui că vrei să folosești energia de la panourile fotovoltaice ca să-mi încarce doar mașina electrică sau pentru boilerul de apă. Ce facem noi este să reducem consumul de curent din rețea. Aici putem să vedem, de exemplu, în ultima lună am folosit 15% din curent din panouri fotovoltaice”.

Inovații avem și pentru încălzire. Netatmo nu e neapărat un produs nou, dar ecosistemul lor este complet.

Benoit Caudy, Netatmo: „Poți să selectezi temperatura din fiecare cameră. Pe valvă avem și un senzor care detectează un geam deschis și atunci se opresc automat. Poate să urmărească și programul Smart Schedule. Poți să selectezi temperatura în fiecare cameră, poți să pornești și să oprești”.

Practic, fiecare valvă lucrează ca un termostat independent. Sunt compatibile și cu încălzirea centralizată.

Dată publicare: 17-09-2022 12:20