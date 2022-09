Topul celor mai interesante gadgeturi care au fost lansate la IFA Berlin 2022

Companii din peste 40 de țări și-au prezentat cele mai noi produse în fața unei audiențe formate din zeci de mii de vizitatori.

Ediția din 2022 vine într-un context global tulbure. Criza nesfârșită de cipuri, inflație și costuri uriașe pentru energie.

Inovația nu a lipsit, indiferent că vorbim de sustenabilitate, ecrane ori electrocasnice. Așa că hai să ne uităm la cele mai interesante produse de la IFA Berlin 2022.

Cumva, primele trei au ceva în comun... Ecranele. Încă există inovație aici, încă putem fi surprinși.

Marian Andrei: "Acesta este un produs care pare să fie teleportat din 2050. Arată ca un laptop obișnuit însă nu este. Pot să-i scot această tastatură, iar acum am un laptop care arată așa, iar tastatura s-a mutat pe ecran. Pot să îndrept ecranul și-acum o tabletă de 17 inch. Pot să folosesc această tabletă și pe post de computer, pentru că are un picioruș în spate iar tastatura pe care am luat-o mai devreme pot s-o folosesc în acest format."

Pro TV

Fără OLED, acest produs nu ar fi existat. Oled-ul are această proprietate, poate fi îndoit, pliat, curbat fără să facă vreun compromis la calitatea imaginii. Contrast fantastic, detalii surprinzătoare... Un pionier al acestei tehnologii este chiar LG, care a adus la IFA două premiere: Cel mai mare OLED din lume, de 97 de inch și televizorul care se curbează.

Să zicem că vrei să te uiți la un film. Atunci, din telecomanda poți seta ca din telecomandă televizorul să fie perfect plat. În momentul în care vrei să te joci, la fel, la o simplă comandă se poate curba să-ți dea o vizibilitate buna în joc si să te absoarbă cu totul.

Pro TV

Electrocasnicele de la IFA? Neapărat conectate la internet și ultra eficiente.

Și electrocasnicele intră într-o nouă eră, cu o mașină de spălat rufe care poate fi controlată de la distanță este și foarte eficientă, folosește foarte puțină apă pentru fiecare spălare. Are și câteva funcții în plus față de o mașină de spălat obișnuită, știe să dezinfecteze hainele sau să le reîmprospăteze pentru o nouă purtare.

Pro TV

Și dacă tot vorbim de eficiență energetică, o să vă placă și căștile care se încarcă gratis, de la soare. Panoul solar este aici și atât timp cât ținem căștile la soare, în teorie, aceste căști nu trebuie băgate niciodată la priză pentru încărcare. Au o baterie care poate să țină 80 de ore. Aceeași tehnologie o găsim și pe căștile wireless, panoul solar este undeva aici. La fel, atât timp cât aceste căști au suficientă expunere, nu trebuie încărcate.

Și nu e singurul gadget smart de la IFA Berlin 2022. Am putea să le facem o categorie dedicată și s-o numim ”smart living”. De exemplu, cănile ”smart”.

Pro TV

Marian Andrei: ”Cana smart are o bază pe care poți seta temperatura între 45 și 65 de grade, iar în momentul în care scoți cana de pe baza, și pentru că are o mică baterie aici poate să țină cafeaua caldă pentru încă 2 ore, la 55 de grade. Mai avem și acest model o cană care poate fi încălzită prin inducție. Are această bază care încălzește cana cât timp este aici. Când nu ai cafea sau ceai pe această bază, poți încărca telefonul. Evident, avem și un termos inteligent, pare că este sezonul lor la IFA. Avem aici un ecran pe care-l putem porni așa, îți spune care este temperatura lichidului de interior. Dacă avem apă rece poate să rămâne așa pentru 12 ore, apa caldă rămâne caldă pentru 16 ore. Pot să setez și un reminder, din oră în oră să-mi aducă aminte să beau apă.”

Tot la IFA Berlin 2022 am văzut și un termos de la Goui. Partea de jos poate fi scoasă și înlocuită fie cu o boxă bluetooth, lanternă sau baterie externă.

Sursa: Pro TV