Mesajele bizare primite de mai multe persoane pe WhatsApp. Mulți au fost păcăliți

Farsa „Martinelli” a revenit în Marea Britanie. Mai multe persoane au primit mesaje prin care erau avertizate că WhatsApp va lansa un video numit „Martinelli” care le va ataca telefoanele în momentul în care îl vor deschide, potrivit The Sun.

Această farsă circulă în mediul online încă din 2017, însă a revenit în atenția publică săptămâna aceasta, în urma unui mesaj viral pe Facebook. În această postare, utilizatorii sunt avertizați că WhatsApp va elibera un video numit „Martinelli”, care le va ataca telefoanele dacă îl deschid. De asemenea, utilizatorii sunt preveniți să ignore mesajele în care li se cere să treacă la varianta "WhatsApp Gold".

„Dacă cunoști pe cineva care folosește WhatsApp ai putea să îi trimiți asta. Un coleg de la IT avertiează că mâine va apărea un video de la WhatsApp, numit Martinelli. Nu îl deschide pentru că îți infectează telefonul și nimic nu îl va mai repara. Trimite mai departe. Dacă primești un mesaj ca să actualizezi WhatsApp și să treci la WhatsApp Gold, nu da click! Vă rog să informați toate persoanele din lista de contacte să nu deschidă un video numit „Dansul Papei” / „Dance of the Pope”. Este un virus care formatează telefoanele. Aveți grijă, este foarte perculos. Au anunțat astăzi la radio BBC. Trimiteți acest mesaj la cât mai multe persoane!”, este mesajul primit de mai multe persoane.

Același mesaj din postare l-au primit mai multe persoane pe WhatsApp.

Cu toate că postarea de pe Facebook susține că videoclipul va fi lansat „săptămâna aceasta”, nicio dovadă a existenței videoclipului „Martinelii” nu a apărut încă.

Pe de altă parte, experții avertizează că înșelăciunile de tipul „WhatsApp Gold” sunt reale.

„Este indicat să nu deschideți link-urile pentru serviciile WhatsApp Gold și să raportați aceste mesaje autorităților. Ceilalți viruși video menționați în postare nu sunt reali, iar variante ale acestor farse sunt virale de mai mulți ani”, explică cei de la Full Fact.

Este recomandat să nu deschideți fișiere video sau de orice alt fel, primite de la persoane necunoscute., mai precizează sursa citată.