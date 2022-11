iLikeIT. „God of War: Ragnarok”, cel mai așteptat joc al momentului. Vine cu grafică uimitoare și personaje fabuloase

Legenda lui Kratos continuă în cel mai așteptat joc al anului.

E frumos, complex și trebuie jucat neapărat. Am deschis târziu jocul din 2018, dar la timp cât să mă pregătească de Ragnarok. Kratos e mai puternic ca oricând, Atreus e deja adolescent și acum avem și niște mini-boși pe ici, pe colo...

Să zicem că faci cel mai tare joc din lume. Dai pe toată lumea pe spate, toți vorbesc de produsul tău ani de zile și mai așteaptă și o continuare...

În situația asta sunt Sony și Santa Monica Studios. God of War din 2018 a fost perfect, din toate punctele de vedere. Grafică, poveste, actori, mecanică de joc, muzică.De-asta a și luat titlul de Jocul Anului și este cel mai jucat nume pe Playstation 4. Un titlu atât de bun iese o dată la câțiva ani.

Așa că, dacă te numești Sony, cum faci o continuare bună - nu doar demnă de numele God of War, ci să ridice nivelul și mai mult? Vorba aia, doar te joci cu zeii? Păi, investești foarte mult în oameni și-n producția lui Ragnarok. Inițial, jocul trebuia să fie lansat în 2021 dar a fost amânat din cauza pandemiei, au existat întârzieri în dezvoltare. Angajații Santa Monica au primit amenințări de la fanii God of War din cauza acestei schimbări.

God of War: Ragnarok ne duce în viitor trei ani față de titlul din 2018. Suntem la final de Fimbulwinter, iarna care ține trei ani. Atreus e ditamai flăcăul iar Kratos a învățat skill-uri noi iar pentru arme și armurile sunt mai puternice.

Acum, Ragnarok, în mitologia nordică înseamnă o serie de evenimente semnificative. O bătălie mare, moartea zeilor Odin, Thor, Fyr, Freyr, Heimdallr și Loki, dezastre naturale și un potop care acoperă întreaga lume.

Ce face Zeul Războiului, AKA Kratos împreună cu Atros e să oprească Ragnarok. Și fac asta mergând prin toate cele 9 regiuni de explorat din joc. Spre deosebire de jocul din 2018, lumea din Ragnarok este Open-World.

În primele minute nu am făcut altceva decât să mă uit la cât de frumos arată acest univers. Este uimitor cum poate să arate un joc în 2022. E ca și cum te-ai uita la un film. Personajele, Kratos și Atreus sunt realizați atât de bine, că par oameni adevărați. Fiecare detaliu de pe fața lor, fiecare rid, fiecare centimetru de piele arată cât se poate de real. Dar, asta-i pe Playstation 5, pe patru nu am încercat, dar nu cred că e prea departe.

Sunt două opțiuni pentru grafică, avem Performance și Resolution. Prima ne lasă să împingem jocul la 120 de cadre pe secundă pe monitoarele ori televizoarele care suportă acest lucru iar Resolution putem duce God of War la rezoluție 4K, nativă la 30 de cadre pe secundă. Am preferat Modul Performance, datorită celor 60 de cadre pe secundă. Se vede la fel de bine ca-n modul Resolution. Eu nu am ochiul așa format.

De remarcat și ușurința cu care controlezi personajul. Fiecare bătălie poate fi dusă dintr-un combo în altul. Iar Atreus vine mereu în ajutor, controlat de Inteligența Artificială. Acum sunt și ceva mai mulți boși să te țină mai mult ocupat în joc.

Per total, God of War Ragnarok este cel mai bun joc pe care l-am încercat anul acesta. A meritat să-l așteptăm aproape 4 ani.Este disponibil pe Playstation la 4 la 339 de lei, iar pe Playstation 5, la 379 de lei. E și o idee bună pentru cadou de Crăciun.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 19-11-2022 10:40