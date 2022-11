iLikeIT, jocul săptămânii. Un nou an, un nou Call of Duty. De data aceasta avem Modern Warfare 2, varianta 2022

Call of Duty Modern Warfare 2. Atenție, varianta din 2022... pentru că mai avem una de prin 2009. Activision a învățat din experiențele anterioare și ne aduc un joc fantastic cu ceea ce ne dorim: un multiplayer foarte bun.

Și până la urmă este un shooter dezvoltat pentru consolele ”next gen”.



Numele Modern Warfare 2 a mai fost folosit și-n 2009. Doar că acum se scrie cu cifre romane. E o continuare a lui Modern Warfare lansat în 2019. Deci, acțiunea se petrece în prezent și este bazată pe teme curente. Avem arme reale folosite acum și-n zonele de conflict, nimic sci-fi, nimic din viitor.

Este construit pe un engine nou, adică pe o nouă arhitectură care permite multiplayer între toate platformele, fie că vorbim de console sau PC.

Iar grafica... cum poate să arate. Prima dată m-am jucat modul single player. Tu faci parte din Task Force 141... care trebuie să ducă la bun sfârșit câteva misiuni speciale. Fiecare acțiune este scrisă bine, nu ai momente de respiro și chiar trebuie să fii atent cu fiecare mișcare în parte.

Ce-mi place e că niciodată nu vei fi singur în aceste misiuni. Restul soldaților din echipă sunt controlați de așa zisa inteligență artificială. Chiar se descurcă. Iar sistemul de joc nu e chiar atât de rigid, adică poți improviza în diferitele scenarii. Echipa va asculta și de acest lucru. Așadar, jocul merită și pentru poveste.

Multiplayer? Aici e partea la care COD excelează... Armele se simt bine, ca-n oricare alt Call of Duty. Avem o mulțime de hărți și de moduri de joc, posibilități de personalizare... Și curând o să vedem și Warzone 2.0 construit pe noua platformă. 370 de lei costă jocul acesta, disponibil pentru PC, Playstation 4 și 5 și Xbox One sau Series.

Dată publicare: 12-11-2022 10:56