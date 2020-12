iLikeIT Topul celor mai ascultați artiști în 2020. Care au fost cele mai comentate subiecte pe Facebook

iLike IT analizează concluziile trase de giganții din tehnologie privind anul 2020.

2020 ne-a schimbat pe noi toți. Cel puțin aceasta a fost concluzia celor de la Facebook după ce au analizat cele mai populare postări din ultimele luni.

Cu top-uri și-au încheiat activitatea din acest an și cei de la Spotify, LinkedIn, Twitter și nu numai. Le analizăm acum, la iLike iT, împreună cu Iulia Ionescu.

Cea mai ascultată piesă a anului 2020 a fost Blinding Lights, by The Weeknd. O surpriză plăcută. În timp ce pe al doilea loc s-a regăsit Dance Monkey și pe al treilea loc The Box.

Numai Blinding Lights a avut peste 1,6 miliarde de streaminguri pe Spotify.

Cel mai ascultat artist de pe Spotify a fost Bad Bunny. Este un raper din Puerto Rico- 8,3 miliarde de ascultări a avut albumul pe care l-a lansat anul acesta.

Pe primul loc în topul artistelor cele mai ascultate de pe Spotify se află Billy Eilish, pentru al doilea an consecutive, urmată de Taylor Swift și Ariana Grande.

Vorbim și despre voci puternice din zona de business. Este vorba despre o selecție făcută de cei de la LinkedIn, care au selectat oameni din diverse domenii. Vorbim de specialiști din design, din educație, antreprenori și nu numai.

Ne-a atras atenția medicul Noel Yeo, din Singapore, extrem de urmărit pe rețelele sociale, care a ieșit în evidență pentru că s-a consultat foarte mult cu medicii din întreaga lume și a venit cu tot felul de idei care i-au ajutat pe mulți alții, la nivel global, mai ales în combaterea acestei pandemii.

Ajungem și la topul realizat de cei de la Facebook, care este extrem de important. Deși nu a fost un an ușor pentru nimeni, prima concluzie la care au ajuns cei de la Facebook este că 2020 este anul care ne-a schimbat pe noi toți.

Și, deși ne-am aștepta ca subiectul anului 2020 să fie pandemia, iată că două dintre cele mai comentate subiecte au fost cele legate de decesul lui Kobe Bryant și al lui George Floyd.