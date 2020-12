iLikeIT. Trei aplicații foarte folositoare pentru sănătatea mentală

Mai sunt câteva zile și ne luăm rămas bun de la 2020. A fost un an greu, iar noi am învățat să folosim și mai mult mediul online, inclusiv sesiunile de terapie.

Psihoterapeutul Diana Lupu, invitată în studioul iLikeIT, a prezentat câteva dintre cele mai folositoare aplicații în acest domeniu.

Cele 3 aplicații sunt: Calm, What's Up? și Headspace.

”Partea asta de aplicații care susțin sănătatea mintală au devenit destul de la modă și au devenit destul de vocală în aplicațiile din telefoanele noastre. Eu am selectat câteva din aplicațiile pe care le recomand clienților care vin într-un proces de terapie. O să încep cu aplicația Calm, care este una dintre cele mai cunoscute aplicații. În principal, toate aceste 3 aplicații pe care le vedeți pe ecran au ca scop partea de informare și introducere a mediației sau a relaxării sau a respirației. Aplicația Calm are o serie de funcții care sunt gratuite, însă partea premium, care e mult mai dezvoltată are nevoie și de partea asta de plată.” - spune Diana Lupu la Pro TV.