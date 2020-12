iLikeIT. Marius Moga a investit într-un studio de producție video virtuală: ”Suntem un tech company”

Marius Moga și Sebastian Dobrincu au fost invitat la iLikeIT pentru a da detalii despre cel mai nou proiect al lor: ireal.ro. Este vorba despre un studio de producție video care folosește tehnologie computerizată pentru a crea lumi virtuale.

Ideea formării acestui studio le-a venit undeva în luna martie, când lumea întreagă s-a confruntat cu restricțiile impuse de pandemia de Covid-19, iar artiștii au constatat că sunt pur și simplu blocați, fără concerte și fără videoclipuri.

Sistemul lor de creație se bazează pe ecrane LED, care, spre deosebire de cele de tip ”chroma”, oferă mult mai multe posibilități.

”Avantajul ecranului cu LED, în comparație cu ecranul tradițional verde este că lumina vine asupra subiectului mai natural, fiind implicit o parte a fundalului. Atunci când filmăm, folosim un sistem avansat de urmărire, care permite camerei să surprindă imagini dinamice, navigând astfel prin fundalul 3D, după cum decide regizorul.” - se arată pe site-ul acestei companii.

Sebastian spune că diferența dintre cele două tehnologii este ca între primul iPhone și vechile telefoane.

Marius Moga: ”Toată lumea știe de chroma screen, de ecranul verde, care trebuie decupat și așa mai departe. Tehnologia asta vine ca un fel de nepotul lui chroma screen”.

Sebastian: ”Eu cred că virtual production este ce a fost iPhone-ul pentru industria de telefonie. A fost următorul pas revoluționar. Ok, chroma îți oferă niște posibilități, dar nu îți oferă realismul și faptul că poți să vezi preview în real time în timp ce filmezi, tot ceea ce înseamnă lumini, reflexii ..”

Marius Moga: ”Apropo de chroma, noi nu o excludem total, e bună pentru anumite cadre epice și mai e bună pentru remote broadcasting. Noi, de exemplu, pe tehnologia asta, am făcut o - n-am transmis-o - dar el era la el acasă, eu eram la mine acasă, aveam un pic de chroma fiecare și am reușit să ne punem într-un spațiu virtual la aceeași masă cum stați voi. Eu mă uitam spre geamul meu și vorbeam cu Sebi, el se uita spre biblioteca lui, dar părea că vorbim unul cu altul LIVE, fără niciun fel de .. Chroma era în timp real, totul over the internet.”

Sebastian: ”Adică, în lipsa LED-urilor, chroma are practibilitatea asta”.

Marele avantaj al acestui studio de producție virtuală este că poate folosi aproape orice cadru care imită perfect lumea reală, dar cu costuri mult mai mici decât ar presupune o filmare ...pe planeta Marte, de exemplu.

Marius Moga: ”Noi suntem un tech company, folosim și mult software, adaptăm pipeline-ul, ca atunci când regizorul vine pe platou să nu simtă că este în alt mediu diferit decât ce face și să aibă, de exmplu, superputeri, să rotească cerul, să dea intensitatea soarelui mai tare, să-și adapteze lumina.”

Sebastian: ”Ai posibilitate totală în tot ceea ce înseamnă enviroment. Adică, dacă vrei să filmezi în Sahara, îți pui pe LED-ul respectiv world-ul, adică lumea, setul virtual, și își oferă flexibilitatea. Adică dacă vrei să filmezi în realitate în Sahara, ce faci? Îți iei 50 de oameni, o echipă imensă, o muți în deșert și dacă te incomodează o dună de nisip în spate n-ai ce să faci.”