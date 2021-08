iLikeIT. O echipă de români a lansat Sessions, o aplicație care concurează cu succes cu Zoom

Serviciile de videoconferințe au înregistrat, în ultimul an, un număr record de utilizatori. Așa se explică de ce fondatorul aplicației "Zoom", de exemplu, are acum o avere de peste 16 miliarde de dolari.

În urmă cu un an și jumătate nu știa nimeni cine este și puțini dădeau credit afacerii sale. Iar un serviciu de videoconferințe a fost lansat recent și în România. Se numește Sessions și, deocamdată, aplicația poate fi accesată doar de pe desktop.

Răzvan Duican, co-fondator Sessions, și Ionuț Anisia, director de operațiuni, au fost invitați la iLikeIT pentru a oferi detalii despre această aplicație.

”L-am lansat în aprilie anul acesta. Avem 4000 de utilizatori activi în întreaga lume în momentul de față și ne bucurăm de un feedback extraordinar atât din partea utilizatorilor, cât și din partea publicului larg. Drept dovadă, în iulie anul acesta, listând produsul pe platforma Product Hunt, o platformă globală de lansare produse inovatoare. Am reușit, în competiție directă cu cei de la Zoom, să câștigăm premiile Product of the day și Product of the week.” - spun cei de la Sessions.

Românii devoltatori promit că în septembrie vor finaliza un update important al aplicației.

”Aplicația se află într-o continuă fază de dezvoltare. Noi planificăm un release major în septembrie, la finalul lui septembrie, când vom lansa o serie de funcționalități cerute de către utilizatorii noștri. Noi ținem foarte mult de feedback-ul de la utilizatori. ”

Și totuși. Care sunt principalele diferențe față de alte aplicații, precum Zoom?

”Sessions își propune să optimizeze foarte foarte mult întâlnirile online. Și cum face chestia asta, aducând în același loc toate funcționalitățile necesare unei întâlniri eficiente: Google Drive, Myro, video show, slideshow, Take Away. le poți accesa fără să mai schimbi contextul. Nu mai ai nevoie de alt tab, nu-ți mai bați capul cu permisiuni care nu sunt ok, cu link-uri stricate.” - mai spun cei de la Sessions.