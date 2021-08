iLikeIT. Proiectoarele au evoluat, devenind smart. Ce poți face cu unul de două palme

Proiectoarele sunt tot mai căutate de cei care își doresc experiența de cinema, acasă. Sunt de toate felurile, portabile, smart, pot fi controlate cu o aplicație. Detalii la iLikeIT.

Marian Andrei a cărat în studioul Știrilor PROTV tot felul de cutii. A prezentat cele mai căutate proiectoare ale momentului, care, față de anii trecuți, au scăzut tot mai mult în dimensiuni și au devenit și ele... smart.

Marian Andrei: „Sunt aici cinci cinematografe pe care le-am cărat în mașină timp de o săptămână , când le-am adus n-am putut să le las la birou că aș fi ocupat toată redacția. Proiectoarele s-au schimbat un pic, adică nu mai au aceeași formă clasică care o vedeam la sălile de curs, spre exemplu. Avem, de la cel mai mic la cel mai mare, începem cu Xiaomi, Smart Mi projector, ceea ce e interesant este că are o mică cameră pentru autofocus, adică din momentul în care ai plasat proiectorul să bată către perete el își face automat focalizarea ca să nu te chinui tu după aceea la reglaje, la fine tuninig. Are și parte smart, suportă wi-fi de mare viteză, are aplicații, are Netflix, are chromecast, adică funcționează exact ca un smart tv. Și partea cea mai interesantă, cu toate proiectoarele de aici poți proiecta până la 150 de inch, adică la banii pe care îi dai pe un asemenea proiector, cu greu găsești un televizor la fel de mare. Cel de aici e sub 300 de lei, este extrem de ușor, îl poți pune într-un rucsac și dacă vrei să te muți din sufragerie, pe terasă, sau la un vecin ori să proiectezi pe blocul de alături, poți să faci asta fără probleme”.