IlikeIT. Cele mai noi laptopuri de gaming disponibile în România, de la producători de top

Laptopuri proaspăt lansate pe piața din România au fost testate la iLikeIT. Producătorii pun accent pe putere, într-un format compact, cu computere gata nu doar de munca, ci și de joaca.

Marian Andrei a testat câteva modele și a venit cu ele să le prezinte în platoul Știrilor PROTV, la emisiunea iLikeIT.

Marian Andrei: „Avem câteva laptopuri foarte interesante, sunt trei aici, pe nișe diferite categorii diferite, pentru oameni diferiți și prețuri diferite. Aici avem un Lenovo Legion, cu monitor de 165 Hz, este noul standard pentru gaming, are o placă video RTX 3080 și procesor din seria nouă de la AMD, adică un Ryzen 5900, și ce este interesant este că are scurtături dedicate... există un buton dedicat ca să aprinzi logo-ul pe spate. Și tot aici, pe spate, îmi place foarte mult asta, sunt toate porturile de conectare, hdmi, usb, inclusiv usb-c, dacă nu vrei să iei alimentatorul poți să iei un încărcător de generație mai nouă, de 65W, și poți să-l alimentezi. E un pic zgomotos, mai ales acum că rulăm Games of War 5, la 165 de Hz, și se mișcă și se vede foarte bine, merge foarte bine cu orice shooter, orice vrei să joci la nivel profesional, poți să conectezi și un monitor extern, adică îl poți folosi nu numai ca stație de joacă dar și ca stație de lucru. Costă vreo 13.000 de lei, dar există și alte configurații ceva mai ieftine, dar în general cei care dau 13.000 de lei pe el își cam scot banii pe el pe diverse proiecte video, foto șamd, căci până la urmă poți să te joci și pe consolă, la bani ceva mai puțini”.