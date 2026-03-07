iLikeIT. Emisiunea integrală din 7 martie 2026
Pentru mine, inovația are două forme valoroase: fie apariția unui produs complet nou, revoluționar, fie introducerea unei categorii de produse deja existente la un preț mult mai accesibil.
Project Zomboid este unul dintre cele mai complexe jocuri de supraviețuire. La prima vedere, grafica ne trimite prin anii '90, dar nu te lăsa păcălit de aspectul retro.
Sezonul 3 din Tătuțu aduce o premieră pentru România. Ultimul episod a fost filmat dintr-o singură bucată, timp de aproape o oră, fără opriri sau tăieturi.
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem ayatollah Ali Khamenei, ca nou lider suprem al ţării, a anunţat mass-media de stat iraniană, potrivit NBC News.
Liderii PSD se întâlnesc luni, 9 martie, pentru a decide poziția partidului în negocierile din coaliție privind bugetul de stat pe 2026.
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a doua săptămână. Iar în ultimele două zile, mai multe depozite de petrol au fost distruse, în apropiere de capitala Iranului.