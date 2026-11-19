Lucrările vizează îmbunătăţirea funcţiei de programare la medic, potrivit News.ro.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) informează utilizatorii, printr-un comunicat de presă transmis joi, că, în perioada 20–24 noiembrie, portalul e-SănătateaMea va fi temporar indisponibil, în scopul efectuării unor lucrări de actualizare tehnică.

”Intervenţiile vizează funcţionalitatea de programare la medic şi au ca scop îmbunătăţirea acesteia, pentru a facilita utilizarea portalului. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente şi le mulţumim utilizatorilor pentru înţelegere”, transmit reprezentanţii CNAS.

Primele consultaţii programate prin portalul e-SănătateaMea

Primele consultaţii programate prin portalul e-SănătateaMea, lansat în urmă cu mai puţin de trei luni, au avut deja loc, afirma, zilele trecute, preşedintele interimar al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Larisa Mezinu-Bălan. Statisticile arată că peste 3.300 de medici din ambulatoriul de specialitate şi peste 80.000 de pacienţi s-au înscris pe acest portal.

”Ce se întâmplă astăzi cu platforma? Iată, în mai bine de două luni şi jumătate, avem peste 82.000 de cetăţeni înrolaţi în e-SănătateaMea. Avem aproape 3.300 de medici din ambulatoriul de specialitate care s-au autentificat şi te poţi programa astăzi la aceşti medici. Şi în primele două luni au fost 6.000 de programări, din care peste 4.500 confirmate. Adică au fost deja efectuate consultaţiile”, afirma, luni seară, la Medika TV, Larisa Mezinu-Bălan.

Preşedintele interimar al CNAS sublinia că platforma lansată la 1 septembrie va continua să fie îmbunătăţită, ţinându-se cont de feedback-ul asociaţiilor de pacienţi, al medicilor şi al tuturor celor interesaţi.