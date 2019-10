GoTech World 2019 aduce cele mai noi inovații digitale. Principalele atracții din acest an

Roboții autonomi, ochelarii inteligenți dotați cu camere video sau soluțiile de securitate online, sunt doar o parte dintre inovațiile prezentate la ''GoTech World 2019'', cel mai amplu eveniment dedicat digitalizării in Europa Centrală și de Est.

Principala atracție a fost însă ''Pepper'', primul robot umanoid social din lume.

Pepper a fost lansat în 2014. El cântă, dansează, spune glume și vorbește 15 limbi străine. Roboții ca Pepper sunt folosiți deja de câțiva ani în birourile de informații din spitale, aeroporturi, bănci și farmacii, dar și în restaurante sau școli. În Japonia, Pepper este cunoscut drept "cel mai bun prieten al omului".

Dimitrios Prodromou, Humanizing Technologies: „În momentul de faţă avem peste 30.000 de roboţi distribuiţi în toată lumea. Majoritatea sunt în Japonia, dar sunt mulţi şi în Germania, Austria și Eleveţia. Europa se dezvoltă foarte mult. Soft-ul pe care îl avem noi poate fi folosit de oricine, de oameni obişnuiţi, fără cunoştinţe în tehnologie îl pot personaliza pe robot aşa cum îşi doresc.''

Tehnologia vine şi în ajutorul celor cu dizabilități. Samantha Payne dezvoltă proteze bionice pentru copii și adulți.

„Dispozitivul se numeşte Hero Arm pentru că am vrut să transformăm copiii cu dizabilităţi în eroi bionici. Când am început să lucrăm cu copiii care s-au născut fără o mână sau au pierdut o mână, în urma unei amputări, am observat că erau jigniţi de alţi copii sau că nu le plăceau dispzitivele lor, credeau că acestea erau urâte şi am vrut să schimbăm această experienţă'', a declarat Samantha.

Dispozitivele inspirate din Star Wars sau Marvel au ajutat deja sute de fetiţe şi băieţi din întreaga lume să-și recapete mobilitatea. Pe de altă parte, ochelarii VR, soluțiile inteligente de iluminare, roboții autonomi sau sistemele de securitate online de ultimă generație sunt doar o parte dintre inovațiile folosite de companiile care lucrează la digitalizarea serviciilor.