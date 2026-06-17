Este o actualizare care mai degrabă la ce este pe dedesubt în sistemul de operare. Nu se schimbă nimic din cum arată acesta.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.
A fost lansat Android 17, o nouă variantă a sistemului de operare pentru Android pe care Google îl face de ceva timp.
Este o actualizare care mai degrabă la ce este pe dedesubt în sistemul de operare. Nu se schimbă nimic din cum arată acesta.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.
Google a început să livreze cea mai nouă versiune de Android pentru propriile smartphone-uri, în vreme ce restul utilizatorilor mai au de aşteptat.
Pe motorul de căutare Google există mai multe jocuri pe care le putem încerca gratuit. Câteva dintre ele sunt niște reinterpretări unor jocuri pe care le știm de zeci de ani.
De această dată ne jucăm HalfGrip. Este un joc care ne poate duce cu gândul la cele din anii '90 dacă ne uităm la grafică.
Liderii PNL ar urma să se reunească într-o ședință de urgență care să pregătească pașii necesari pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid. În paralel, premierul desemnat ar vrea să preia șefia partidului la congresul viitor.
Fostul consilier al lui Nicușor Dan, Ludovic Orban, face praf decizia șefului statului de a-l desemna în funcția de premier pe Adrian Veștea și îl avertizează pe președinte că este „în cădere liberă" pe rețelele sociale.
Sindicatele din Educație, care reprezintă peste 300.000 de salariați, cer Guvernului retragerea imediată din dezbaterea publică a proiectului Legii salarizării unitare.