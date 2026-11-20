Stăm de vorbă despre acest subiect cu Andrei Pitiș, antreprenor, specialist în inteligență artificială.

Reporter: Iată, Anthropic a reușit să spargă gheața. Vedem, în sfârșit, o listare la bursă.

Andrei Pitiș, specialist în inteligență artificială: „Da, vedem, în sfârșit, listarea și vedem, în sfârșit, și veniturile și cheltuielile pe care le are compania. Și înțelegem unde stă și unde se poate duce. Că, dacă ne uităm pe ceea ce declară, nu pare că stă bine. Dar, dacă ne uităm aici, pe grafic, a reușit deja să obțină un plus binișor. Practic, orice listare la bursă și orice preț al unei acțiuni la bursă au în vedere viitorul companiei. Ce cred oamenii despre viitorul companiei și de asta, cumva, trebuie să ne uităm în viitor. În prezent arată rău, pentru că sunt foarte multe investiții și foarte multe write-off-uri. Adică trebuie văzut din pierderea asta cât de mult înseamnă niște instrumente financiare și cât de mult înseamnă cheltuielile cu cipurile, cu centrele de date și cu energia. Deci, o astfel de companie, ca să funcționeze, să stea pe picioare și să fie folosită deja de multe sute de milioane de oameni, are nevoie de investiții. Și, dacă vorbim în cazul OpenAI, ai nevoie să faci investiții, în special în centre de date, iar oamenii plătesc la schimb niște abonamente, dar până acum abonamentele nu au reușit să acopere aceste cheltuieli”.

Reporter: Da, dar abonamentele, într-adevăr, sunt aproape indispensabile.

Andrei Pitiș, specialist în inteligență artificială: „Acum, în aproape orice companie care folosește cloud, este foarte greu să nu mai folosească Claude. Înlocuiește o mulțime de tool-uri pe care le aveam înainte, iar Claude s-a poziționat foarte bine în zona asta corporate și înlocuiește tot felul de tool-uri de Office și așa mai departe. Și deci au de unde să ia banii, pentru că orice venit al unei companii noi, cumva, se bazează pe niște bani existenți în economie. Nu se inventează bani noi doar pentru compania asta. Și de asta trebuie să ne uităm de unde își ia veniturile fiecare companie de AI și de la ce altă companie. Și, apropo de venituri, mă uitam când au depus acest document. Este un document pe care toate companiile mari, dacă vor să se listeze la bursă, trebuie să îl depună către autoritățile din Statele Unite ale Americii”.

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